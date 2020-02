Alberto Moreno: "Voy a recuperar mi mejor versión con el Villarreal"

Alberto Moreno vuelve a sonreír. El lateral izquierdo sevillano del Villarreal CF ha sufrido esta temporada el amargo sabor de las lesiones, una circunstancia que apenas le había afectado en su carrera deportiva, pero que desde su llegada al Saubmarino el pasado verano parece haberle lastrado, privándole, evidentemente de la continuidad que tanto él, como la entidad amarilla esperaban tras firmarle.

El defensa groguet no podía ocultar ayer su felicidad tras volver a jugar con su equipo, después de que varias lesiones le han tenido mucho tiempo de baja, lo que no le había permitido tener continuidad por ahora, situación que le llevó «a pasarlo bastante mal», al «no haber estado nunca en mi carrera tanto tiempo de baja».

REGRESO UN MES DESPUÉS

Moreno jugó los noventa minutos ante el Atlético de Madrid el domingo pasado tras haberse perdido cinco partidos seguidos —tres de Liga y dos de Copa del Rey— debido a una lesión muscular, concretamente una rotura muscular grado I-II en el bíceps femoral de la pierna derecha, con lo que ha estado alejado de los terrenos de juego ya en 21 encuentros durante la presente temporada.

El defensa lamenta la larga duración de sus lesiones, ya que recordó que «solo he tenido hasta la fecha lesiones de días» y nada que ver con las que ha sufrido en el Submarino, si bien destacó «la ayuda del personal del Villarreal, quienes me han ayudado mucho y le han quitado hierro al tema».

SU MEJOR NIVEL

El zaguero andaluz sabe que el club que preside Fernando Roig apostó, en lo económico, muy fuerte por él, por lo que espera devolver esa confianza con aportaciones de calidad. «Vine para poder recuperar mi nivel y las lesiones no me lo han permitido, por eso espero ahora dar mi mejor versión», aseguró Moreno, que espera «no recaer para así poder coger minutos y ritmo de juego en lo que resta de temporada». «Las expectativas con mi fichaje y mi llegada a este club eran altas y no he podido ayudar y estar con el equipo», agregó el jugador sevillano.

Sobre la lucha por entrar en la Champions League o en Europa League, Alberto Moreno confesó que no hace cuentas y que «todos los equipos están pinchando», por lo que el Villarreal, séptimo clasificado en estos momentos, sigue en la pugna por estas posiciones. Para el lateral, «todavía queda mucha liga y con tres victorias te metes ahí arriba».

RESPETO AL ATHLETIC

El equipo de Javi Calleja visita a un Athletic Club en mala racha el próximo domingo (14.00 horas), aunque el defensa respeta el nivel del rival. «Tiene muy buenos jugadores que juegan bien la pelota», dijo, añadiendo que los rojiblancos «en San Mamés se hacen fuertes, ya que aprietan mucho y es un campo muy complicado».

Respecto a la posibilidad de que el Athletic Club reserve jugadores con la mirada puesta en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Granada de la próxima semana, Alberto Moreno dijo que «es una posibilidad lógica», que en su caso «también contemplaría dada la importancia de este partido para el club», finalizó el sevillano.

UN CALVARIO DE CUATRO LESIONES