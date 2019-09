Asenjo: "Ahora sabemos sufrir en el campo y 'matar' al rival"

El regreso a la titularidad de Asenjo ha coincidido con una drástica bajada de la media de goles encajados por el Villarreal en estas primeras jornadas de Liga, en las que los amarillos recibieron más tantos (8) que los que marcaron (7) en los tres primeros encuentros frente a Granada, Levante y Madrid. Calleja propició el primer cambio bajo los palos del Submarino en la cuarta jornada, con la entrada del palentino al once en lugar de Andrés. Asenjo, además de sus excelentes intervenciones —providenciales para que el Betis se adelantara el pasado viernes—, se ha visto favorecido también por un cambio de dibujo que ha hecho más sólido al equipo. El resultado: el Villarreal solo ha encajado dos goles en las últimas cuatro jornadas, 0,5 tantos por encuentro.

SERGIO ASENJO PORTERO DEL VILLARREAL «Me limito a buscar mi mejor versión y cuando llega la ocasión ponerme al servicio del equipo»

«Al principio se nos estaban resistiendo los resultados, pese a que ya estábamos mostrando un buen juego. Merecíamos más. Pero ha sido ahora cuando hemos enlazado tres victorias en cuatro partidos», analiza Asenjo, que ha visto un cambio importante de actitud entre el Submarino de la pasada campaña y el de la actual. «El año pasado igual los partidos se nos iban por pequeños detalles y ahora nos agarramos al campo, sabemos sufrir y estamos sabiendo matar al rival a la contra», señala el portero, que por primera vez desde que fichó por la entidad amarilla se vio obligado a iniciar una temporada oficial con el rol de suplente, algo a lo que Asenjo resta relevancia: «Me limito a trabajar y a buscar mi mejor versión, y cuando me dan la oportunidad me pongo al servicio del equipo».

Asenjo ve al equipo en crecimiento y reforzado no solo por los buenos marcadores, el último la goleada 5-1 frente al Betis, sino también por la imagen que ha dado ante los favoritos al título, Madrid —estuvo a escasos minutos de ganar— y, ya con el palentino bajo los palos, Barça: «Del Camp Nou salimos reforzados pese a perder; competimos de tú a tú y estuvimos en el partido hasta el final».