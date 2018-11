Asenjo: "En el Villarreal debemos estar unidos, no es momento de buscar culpables"

Es una de las voces autorizadas del vestuario del Villarreal CF. Cumple su sexta temporada en el club de la Plana Baixa y las ha visto de todos los colores. Pero Sergio Asenjo conoce perfectamente el ADN del Submarino, una entidad que no se rinde nunca y que basa en el trabajo y en la unión de todos sus estamentos el bastión para superar los contratiempos lógicos del fútbol. Y esta no es una excepción. En el seno amarillo vienen mal dadas, con un flojo arranque liguero y a un punto de la zona de descenso, pero el meta palentino apela a la sensatez y es consciente de que no es momento de buscar culpables, sino de «trabajar y ser humildes para revertir la situación».

«Debemos estar más unidos que nunca, ahora no es momento de buscar culpables, es momento de tener humildad y mejorar, sacar cada uno lo mejor que tenga y sacar al equipo de ahí», explicó ayer el cancerbero groguet.

SEIS PARTIDOS SIN GANAR / El conjunto amarillo empató a dos goles ante el Rayo en Vallecas en Liga el pasado domingo y acumula de esta manera seis partidos consecutivos sin ganar, una circunstancia que no se producía desde hace cuatro temporadas, concretamente en la 2014/15.

Los groguets acumulan seis jornadas sin ganar y su última victoria liguera la consiguió el pasado 26 de septiembre, cuando se impuso al Athletic Club de Bilbao en San Mamés por 0-3.

«Estamos ahí abajo y debemos afrontarlo y solventarlo, ser conscientes de esta situación. Estamos donde estamos y peleando por salir de abajo. Vamos a afrontar este reto como una liga diferente y para salir de abajo lo mejor y más rápido posible», agregó.

UNA SITUACIÓN DELICADA / El portero amarillo reconoció que la situación en la que se encuentran es nueva para el equipo, lo que está provocando que haya nervios y cierta tensión, tras las expectativas que se habían generado al inicio de la presente campaña.

«Es normal que la gente sienta ese nerviosismo por la situación del equipo, son muchas temporadas viéndose arriba y esta se había preparado un gran equipo y con grandes fichajes. Ahora estamos en una situación que nadie esperaba, lo que genera esas dudas y esos nervios en todo el entorno», indicó el palentino, añadiendo y confesando que «ahora es cuando más humildad y tranquilidad hay que tener», y que la afición les ayude y les arrope «más que nunca», añadió.

SABER CERRAR LOS PARTIDOS / Para salir de esta situación, Asenjo considera que el secreto está en la lectura de los partidos y en sacar el futbolista de nivel que cada uno lleva dentro. Es por ello que apuntó: «Debemos saber cerrar los partidos, poner la máxima atención en cada jugada, ya que estamos en ese momento que cada acción de peligro se convierte en gol y eso al equipo le afecta».

Para Asenjo, las dinámicas en el fútbol cambian con un simple resultado, por lo que insiste en cerrar los partidos. «Como he dicho, tenemos que competir. En muchos partidos hemos tenido opciones de cerrar los partidos y no lo hemos hecho. Y por el contrario el rival es capaz de darle la vuelta, nos igualan o nos remontan con muy poco», concluyó.