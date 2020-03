Asenjo, el muro del Villarreal

Atraviesa por uno de sus mejores momentos, en cuanto a estado de forma, en el Villarreal CF. Desde que recuperara la titularidad en la cuarta jornada liguera, Sergio Asenjo se ha convertido en un auténtico muro para el Submarino, salvando muchos partidos o siendo determinante con detenciones de penalti como demostró el pasado domingo en San Mamés. Una situación que le ha llevado a estar ya entre los nombres que baraja el recuperado seleccionador español, Luis Enrique, con vistas a formar parte en un futuro de la Roja.

Precisamente el volver a jugar con España y clasificarse para competiciones europeas con el conjunto amarillo son dos de los retos que se ha marcado el cancerbero de aquí a final de temporada. El palentino analiza para Mediterráneo presente y futuro, tanto del Villarreal como con la polémica que envuelve al combinado groguet con el VAR.

«Estoy muy a gusto aquí. No hay nada como tener estabilidad y continuidad para rendir al máximo. Además, la confianza depositada hacia mí del club, de la afición y del cuerpo técnico te dan mucha seguridad en ti mismo y eso es clave», explica.

SUPO GANARSE EL SITIO TRAS INICIAR LA LIGA COMO SUPLENTE

No fueron fáciles los inicios en este campeonato, ya que comenzó de suplente las tres primeras jornadas. «Somos tres grandes porteros los que peleamos por un puesto y que ponemos las cosas difíciles cada día al míster. El principio de Liga no empecé jugando y no me quedó otra que seguir currando y demostrarle al entrenador que podía confiar en mí», confiesa.

Un Asenjo que elogia «la profesionalidad de la plantilla y de mis compañeros de posición». «Nadie en este equipo, por lo que curramos, merece ser suplente, pero el míster solo puede alinear a once y de ellos a un solo portero», remarca, añadiendo que «tanto Calleja como Unanua nos hacen currar mucho a los metas», insiste.

Incluso elogia «la progresión que he experimentado en cuanto a salida de balón y eso es porque Javi nos hace trabajar la salida de balón, no hace entrenar junto a los jugadores de campo y personalmente estoy orgulloso de haber conseguido ser ahora uno más en cuanto al inicio del juego», argumenta el meta.

En cuanto a la temporada en general, Asenjo lamenta «las dos derrotas en dos salidas que sabíamos que eran complicadas». Pero, «pese a perder, estamos satisfechos porque el equipo dio la cara en ambos partidos». «Ahora tenemos de aquí al parón tres partidos en los que debemos sumar nueve puntos, ante Leganés, Celta y Mallorca, duelos clave para seguir peleando por la zona alta», comenta un palentino que se ha «marcado el objetivo de aquí a final de temporada de clasificar al equipo para Europa. Ese es el sentir de la plantilla y así lo hablamos en el vestuario».

Y con ello, la recompensa de volver a la Roja. «Siempre digo que en la vida hay que ser ambicioso y hay que tener metas. ¿Por qué no hacerlo bien con el Villarreal y poder volver a la selección? Me encantaría», reconoce.

Por último, no evita hablar del VAR: «Pienso que la tecnología en el fútbol es buena, pero bien aplicada. Tendría que haber un criterio único, el mismo para todos. El VAR debe beneficiar al fútbol y no generar dudas».

«Arbitrar es muy complicado, pero deben establecer criterios que se cumplan por igual para todos y sirvan, sobre todo, para preservar la integridad del jugador y que no pase como la entrada de expulsión que pudo lesionar de gravedad a Cazorla y ni se revisó», insiste un Asenjo que aboga por «salvaguardar la salud de los futbolistas», añade.

ES EL PORTERO EN ACTIVO QUE MILITA EN ESTOS MOMENTOS EN LALIGA CON MÁS PENALTIS PARADOS EN PRIMERA DIVISIÓN

Uno de los datos que más llaman la atención del momento de forma de Sergio Asenjo es su condición de guardameta parapenaltis. De hecho, con su pena máxima detenida el pasado domingo ante el Athletic Club en La Catedral, el cancerbero palentino del Villarreal CF acumula nueve paradas desde el punto fatídico, siendo en estos momentos el portero en activo y que milite en nuestro campeonato que más penaltis ha parado en Primera División.

El meta del Submarino ha detenido un penalti más que otra leyenda de la portería amarill, Diego López, actual guardaredes del Espanyol, que suma ocho, mientras que el tercero en dicho ránking es Fernando Pacheco, del Deportivo Alavés, que acumula siete.

LOS HISTÓRICOS 'PARAPENALTIS'

Todavía son muchas las penas máximas que tendrá que parar Asenjo para cercarse a los históricos parapenaltis que lideran el ránking de Primera División en toda la historia de LaLiga. El mejor es el brasileño Diego Alves —actual meta del Flamengo— con 19 detenciones desde el punto fatídico durante su etapa tanto en el Almería como el Valencia.

El segundo en el ránking histórico es Andoni Zubizarreta, que dada su longevidad bajo palos detuvo 16 penaltis, pese a que nunca se le consideró un especialista. Y el tercero es Paco Buyo, el ex del Real Madrid y Sevilla Paco Buyo.

ES EL GUARDAMETA CON MÁS PARTIDOS EN PRIMERA DIVISIÓN CON EL VILLARREAL CF

Sergio Asenjo superó a Diego López como portero que más partidos y minutos acumula en el Villarreal CF en cuanto a duelos oficiales de Liga en Primera División. El palentino suma 175 partidos y 15.690 minutos, por los 171 (15.250) que disputó el ahora portero del Espanyol. Precisamente Diego López es el cancerbero con mayor número de partidos oficiales con el Submarino, un total de 230 en todas las competiciones, mientras que Asenjo está a 28, ya que suma 202 como groguet.