Bruno, la estrella en la vuelta al trabajo hoy del Villarreal

El Villarreal ha vuelto hoy a los entreamientos a las 8:30 horas. Una señal inequívoca de que todo ha transcurrido con normalidad y no ha habido ningún positivo en los tests de coronavirus. El equipo no entrenadaba en un campo de fútbol desde el 12 de marzo, dos días antes del partido que no se jugó ante el Celta de Vigo en Balaídos y que iba a disputarse a puerta cerrada, pero el decreto del estado de alarma obligó a la suspensión. Han transcurrido 56 días desde entonces, un periodo mas largo que el del regreso a la actividad tras cualquier periodo vacacional. Y siguiendo con las fechas de regresos, hoy también se ha producido una de las noticias mas esperadas por la afición amarilla: Bruno Soriano entrena como uno mas del equipo y con la vista puesta en volver a jugar en las 11 jornadas que restan de Liga.

ÚLITMO PARTIDO 21/5/17

La fecha del 21 de mayo de 2017 está grabada en la mente de todos aquellos que tienen al de Artana como una institución del Submarino. Ese día fue el último partido de Bruno con la camiseta amarilla. El Villarreal ganó por 1-3, en Mestalla al Valencia, en la última jornada de la temporada 2017-18, con goles de Roberto Soldado, Sansone y Manu Trigueros. El capitán groguet lleva tiempo esperando este día, que ha tenido que retrasarse por la suspención de toda la actividad deportiva por la crisis sanitaria internacional provocada por la pandemina del coronavirus.

En la anhelada vuelta a los entrenamientos, aunque sea con un dispositivo muy estricto de seguridad para evitar contagios, Javi Calleja ha podido de disponer de todos sus jugadores en condiciones de entrenar con normalidad, algo que por la lesión de Bruno no se había producido nunca en el presente ejercicio. Y también una señal de que todas las pruebas efectuadas a los jugadores han ido bien, aunque LaLiga, velando por la protección de la privacidad de los jugadores, haya decidido no ofrecer datos por clubs y solo prevé facilitar un número global de casos de contagio entre Primera y Segunda División, tras cerca de dos mil pruebas efectuadas.

Hay que recordar que en la primera ocasión en la que los futbolistas amarillos pasaron los tests, ya no se produjo ningún positivo en la plantilla.

El equipo ha vuelto hoy al trabajo de campo, aunque con la circunstancia de que los jugadores están entreando de forma individual y solo podrán coincidir seis en un mismo campo. Las sesiones han dado inicio de forma pautada a partir de las 8.30 y hasta las 14.30 horas. El protocolo exigirá, con la supervisión de un delegado de LaLiga, que todos los futbolistas lleguen con su ropa de entrenamiento a la Ciudad Deportiva y la abandonen inmediatamente después de concluir la sesión sin pasar por vestuarios, para ducharse en su propio domicilio.

Este tipo de preparación es la que prevé el protocolo de LaLiga, como informó Mediterráneo, y se llevará a cabo hasta el 18 de mayo. La segunda será por grupos de ocho jugadores hasta que a partir del 25 de mayo todos los jugadores puedan entrenar juntos. Un paso mas hacia la desescalada.