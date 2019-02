Calleja, tras las derrotas de Celta y Rayo: "Todos sabemos que toca ganar ya"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, ha afirmado, después de las derrotas de Celta y Rayo Vallecano, y antes del encuentro de este domingo contra el Sevilla (18.30 horas, Estadio de la Cerámica), que todos saben que ya toca ganar tras no haberlo conseguido en LaLiga desde noviembre.

El madrileño ha manifestado que "cuando un equipo gana, las piernas pesan menos"; y que el Submarino piensa en sumar los tres puntos y acercarse a los puestos de permanencia.

También indicó que el Villarreal no debe estar pendiente de otros partidos sino del propio. "El mejor resultado es el de ganarle al Sevilla", ha matizado.

Para ello considera que deben de competir como lo han hecho últimamente, pues al margen de los resultados, el nivel competitivo es alto y, además, el equipo debe mostrarse sólido en defensa y más eficaz en ataque.

Sobre el rival, ha destacado sus cualidades por la gran plantilla que tiene, pero ha insistido en que solo deben pensar en ganarle tras haber empatado contra el Espanyol en casa y el Valladolid a domicilio.

"Sabemos que el Sevilla se ha dejado puntos fuera de casa, pero lo importante es lo que hagamos nosotros y que seamos capaces de trasladar al campo el trabajo que realizamos", ha continuado.

Calleja ha confirmado que habrá rotaciones y que buscará un once competitivo, al tiempo que ha recordado que los partidos no los ganan solo los once que salen en el equipo inicial, añadiendo que no puede bajar la concentración porque los encuentros se resuelven por pequeños detalles.

"Si tenemos el balón, les buscamos la espalda a sus medios y superamos al primera línea de presión, jugaremos con ventaja", ha agregado Calleja, quien no concretó si iba a jugar o no Manu Trigueros.

Finalmente, ha destacado que la ayuda del público puede ser clave y ha pedido que dure la unión entre la afición y el equipo en estos momentos difíciles