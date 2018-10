Calleja: "El Villarreal está con confianza, pero con los pies en el suelo"

Javier Calleja afrontan el encuentro de este domingo en Vitoria con confianza, aunque matizó que su equipo es consciente de que no debe bajar la intensidad de los últimos partidos. "Llegamos con confianza, pero con los pies en el suelo; si queremos sacar algo no podemos bajar ni un mínimo la intensidad y el trabajo", explicó, además de incidir en la necesidad de mantener la línea de juego de los dos últimos choques (ante Atlético y Rapid), aunque subrayó que necesitan ganar "en un campo complicado" para mejorar puestos en la clasificación. "Queremos meternos con los equipos de arriba y no podemos fallar. Este partido puede ser un punto de inflexión y que haga creer que el equipo puede estar con los mejores", apuntó.

Sobre su rival, señaló que el Alavés es "un equipo con mucha confianza; los resultados han hecho que estén dando lo mejor de sí mismo, lo que hace que crean que con la intensidad y el trabajo que hacen lleguen los puntos". "Es un equipo que no se rinde en 90 minutos y arriba tienen jugadores rápidos y de calidad que les hace ser muy peligrosos durante todo el partido", agregó.

El técnico madrileño admitió que mantendrá el dibujo táctico del 4-2-3-1, ya que aseguró que "veo a los jugadores cómodos y tenemos el control del partido, seguimos haciendo ocasiones, pero nos protegemos más por dentro y eso nos da mucha seguridad".