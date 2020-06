Calleja: "Espero un Valencia peligrosísimo"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, dijo este viernes que espera "un Valencia peligrosísimo" en el partido que enfrentará a ambos equipos en La Cerámica este domingo pese al bajo rendimiento como visitante del equipo de Albert Celades.

"Por su capacidad de hacer daño a los rivales, por ser una plantilla que está hecha para luchar por la Champions, porque tiene jugadores de gran nivel, y sobre todo por la situación en la que están, ya que vienen heridos espero un Valencia peligrosísimo .Estos equipos si están heridos y afrontan partidos de este nivel pueden ser más difíciles", dijo Calleja en una rueda de prensa telemática.

Respecto a que el Villarreal llegue mucho más descansado que el Valencia, Calleja cree que el calendario es duro para todos. "Igual que dije en su día que no nos perjudicaba jugar tantos partidos en tan poco tiempo, lo que nos ha hecho adaptarnos a esa situación y nos ha ido bien. Ahora es lo mismo, tenemos más días, y el Valencia menos días de descanso, pero el calendario es duro para todos, por lo que debemos mentalizarnos y no buscar excusas", indicó.

"Para nosotros es la primera semana que se asemeja más a lo que veníamos haciendo antes del confinamiento, ya que hemos tenido casi una semana de recuperación. Los jugadores están mejor, ha servido para dosificar, para regular las cargas y en principio llegaremos bien al partido con el Valencia", agregó.

Sobre los problemas del Valencia dijo: "No vivo el día a día del Valencia, no sé como les afecta y como están hoy. No sé como está el vestuario, solo sé lo que leo y escucho. Yo solo me centro en lo mío. Es verdad que si hay más estabilidad todo va mejor para todo, por lo que todos preferimos más tranquilidad y más estabilidad en nuestros equipos. No sé que puede pasar allí, pero lo que me preocupa de verdad es lo que pasa aquí en el Villarreal".

Para Calleja, ganar sería coger una ventaja importante, pero no definitiva. "Quedarían seis jornadas, dieciocho puntos en juego y con cinco de ventaja, lo que nos haría alejarnos de ellos. Pero nos queda un calendario complicado y muy duro, nos quedan partidos muy difíciles con los equipos de arriba", apuntó.

Del desarrollo del partido manifestó que espera que su equipo tenga el control. "Estamos demostrando personalidad. Espero un partido en el que tengamos más balón y ellos puedan salir a la contra. Ellos buscarán aprovechar errores y despistes defensivos, por lo que debemos estar estructurados y manteniendo el equilibro defensivo. Queremos dominar a través del balón y poder desorganizarles a través de ese dominio", relató.

Calleja también considera que adelantarse en el marcador en un derbi puede ser una de las claves para poder ganar, ya que hace que el rival tenga más prisas y más nervios. "Los goles siempre tienen un componente emocional importantísimo, por lo que debemos estar preparados para manejar la ventaja, pero sin renunciar al ataque, ya que de adelantarnos sería un error entregarle el balón al Valencia, algo que nos ha pasado en otros partidos", advirtió.

Además, cree que será una jornada "especial" al haber enfrentamientos directos entre los equipos de arriba, como el del Getafe con la Real Sociedad y el del Villarreal con el Valencia. "He visto el calendario y queda mucho, por lo que si te despistas y piensas que ganando este partido lo tienes más fácil o hecho, lo puede pagar. Muchos puntos en juego y muy poca diferencia entre los equipos", dijo Calleja.

Del hecho que el partido se juegue a las 17:00 horas Javi Calleja apuntó que "no es lo ideal", ya que "en esta zona a estas alturas del año y si hace calor es peligroso para la salud de los jugadores, pero no lo han cambiado, por lo que nos debemos centrar en jugador lo mejor posible, ya que la temperatura es la misma para los dos equipos".

También lamentó la ausencia de público en un duelo regional, porque "no es lo mismo y hace que esté muy descafeinado".