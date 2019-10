Calleja: "Este puede ser un gran año para el Villarreal"

Está muy ilusionado con el proyecto y con su plantilla. El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, ha señalado este miércoles que este «puede ser un gran año para el equipo» y aseguró que se le «cae la baba» cuando ve cómo entrenan sus jugadores.

Tras un comienzo irregular, el Submarino se ha situado cercando la zona europea en la clasificación. «Le doy mérito a regresar a estas plazas. Pasar de una situación complicada y darle la vuelta tiene mérito, pero tampoco me obsesiono con lo que ha pasado, miro qué puede pasar», indicó.

«Y veo que este puede ser un gran año, tenemos una gran plantilla, una base de nivel y los que no juegan vienen apretando y quieren jugar. Jugamos a lo que queremos, tenemos una idea y viendo al equipo entrenar se me cae la baba», recalcó.

SIN OBSESIÓN CON EUROPA // El míster amarillo no se obsesiona con estar ahora más arriba: «Lo de estar en Europa es simbólico, no es algo que vea que obsesione al equipo, los veo bien y con ganas de ganar cada partido. No nos obsesionamos en estar en esas plazas, solo pensamos en ganar en Eibar. Es bonito estar ahí, pero no nos obsesiona para nada».

CON INTENSIDAD ANTE EL EIBAR // Sobre el partido ante los armeros en Ipurúa, Calleja comentó que «sabemos cómo son los equipos de Mendilibar». «Tenemos que estar preparados para un duelo intenso, no dan balón por perdido, sabemos que van a luchar con intensidad máxima y que eso no va a cambiar. Hay que pelear para doblegarles y ser mejores que ellos», argumentó.

ALBERTO MORENO Y MORLANES, BAJAS Y RUBÉN PEÑA, DUDA // Ante lo apretado del calendario, el entrenador reconoció que habrá rotaciones, aunque no aseguró «si será en este partido o en los próximos», e informó que salvo Alberto Moreno y Morlanes, más la duda de Peña, el resto están disponibles.

«Por obligación descansa Alberto, y en ese puesto entrará Quintillà; pero las rotaciones no tienen que ser en este partido, pueden ser ante el Athletic, ya que solo tendremos tres días para preparar ese partido», finalizó.