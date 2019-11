Calleja: "La derrota de Eibar ya pasó, ahora toca ganar en casa al Athletic"

Espera que su equipo recupere la senda del triunfo. El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, respeta a su rival de este domingo en La Cerámica (14.00 horas), el Athletic Club, pero desea reencontrarse con la senda del triunfo. «El Athletic es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia y que están haciendo las cosas bien desde que arrancó la temporada, son fuertes en defensa y con peligro en ataque», explicó.

En su análisis del rival, Calleja añadió que «en ataque tiene jugadores como Munían o Iñaki Williams que poseen mucha calidad» y que le están dando muchos triunfos a un equipo que tiene «muchas tablas».

Incluso consideró que es un contrincante fuerte atrás. «Está teniendo mucha solidez defensiva, un equipo al que cuesta mucho hacerle goles y que se muestra muy compacto», recalcó.

CON MUCHA PACIENCIA

El técnico considera que es un partido que deben tener «mucha paciencia y mostrar madurez», en el que tendrán que «pelear mucho y ser pacientes para poder llevárnoslo».

Sobre el posible once, explicó que «el jueves ya hubo diversas rotaciones para dar descanso a otros jugadores y tuvieron oportunidades algunos de los no habituales. Tomé la decisión de introducir varios cambios».

El míster reconoció que desde el jueves han tenido poco tiempo para recuperar, pero confía en que sea «suficiente para descansar y poder recuperar».

Sobre la derrota ante el Eibar, Calleja dijo que «se perdieron las sensaciones positivas porque no se ganó», pero agregó que cuando no se logran los tres puntos es porque «no has hecho las cosas como toca para lograrlo».

«El otro día el partido fue muy igualados y por errores nuestros y aciertos de ellos se acabó decantando de su lado. Ahora toca jugar en casa, y vamos a buscar los tres puntos para poder seguir en los puestos de arriba», añadió.

Por otra parte, dijo que en el fútbol se tienen a ser «demasiado exagerados en cuanto a las situaciones anímicas» y cree que deben «tener mayor estabilidad».

«El equipo está trabando bien y lo está demostrando en la clasificación y en juego, pero llevamos solo once jornadas. Hay que ser constantes, porque esto es una carrera de fondo y tenemos que mantenernos arriba a final de temporada», explicó.

EL EXTRAÑO HORARIO

Respecto a jugar a las 14.00 horas, el entrenador del Villarreal dijo que le parece extraño. «Nunca hemos jugado a esta hora y con este calor vamos a ver cómo se nos da a los dos equipos. Estamos en Vila-real y está haciendo calor, incluso más de lo normal, a lo que se suma que es una hora rara», finalizó.