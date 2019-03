Calleja: "No podemos dejarle el balón al Levante porque es muy peligroso"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, afirmó en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo en el Ciutat de València que no pueden dejarle el balón al rival. "El Levante es peligroso, tanto posicionalmente como en transición y en el juego vertical, tiene velocidad. Domina casi todas las fases del juego, sobre todo si se encuentra cómodo", agregó.

Ante este encuentro, en el que Villarreal quiere sumar para salir de las posiciones de descenso, Calleja señaló que habrá jugadores que repetirán respecto al encuentro del jueves en San Petersburgo, mientras que otros entrarán de refresco.

Respecto al encuentro, destacó que en juego estarán tres puntos necesarios, pero no los últimos que se pueden conseguir en la Liga. "No hay partido fácil, son tres puntos que necesitamos pero no son los últimos, no hay que dramatizar. Pero pase lo que pase la Liga sigue", señaló.