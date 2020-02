Calleja y Paco López, duelo de técnicos made in Miralcamp

La Cantera Grogueta no solo produce talentos futbolísticos, sino que hace progresar a sus entrenadores que, terminen o no en el primer equipo, acaban haciéndose un hueco en le élite del fútbol profesional. Muchos son los casos, como Juan Carlos Garrido, Luis García Plaza, Chemo Del Solar, Jordi Viñals, Julio Velázquez, José Francisco Molina, Lluís Planagumà... Pero dos sobresalen por encima de ellos, los cuáles ocupan en estos momentos dos banquillos de prestigio de la Primera División española, la liga más competitiva del mundo junto a la Premier League: son Javi Calleja y Paco López, dos entrenadores made in Miralcamp que rigen los destinos en estos momentos de Villarreal CF y Levante UD, conjuntos que se enfrentan este sábado en el Estadio de La Cerámica (18.30 horas).

Ambos llevan enrolados en sendos primeros equipos desde la 2017-18, en el caso del groguet con una destitución y reinserción de un par de meses, y en lo referente al granota, llegando en marzo del 2018 procedente del filial azulgrana.

PASADO EN MIRALCAMP // Ambos coinciden en su tercer año con los primeros equipos, pero ambos tienen paralelismos en el fútbol base del Villarreal CF. Mientras Calleja estuvo en el juvenil A y Villarreal B de Segunda B, su rival de este sábado dirigió al Villarreal C y al B, coincidiendo ambos cuando Paco López dirigía al filial groguet, siendo el madrileño el preparador del juvenil.

Ahora, los dos atesoran la experiencia y galones suficientes para llevar el peso de dos clubs con diferentes objetivos pero idéntica presión, en el caso del Submarino, por presupuesto, pelear por Europa, y en el caso granota, evitar la permanencia.

Javi Calleja está luchando para que los de la Plana Baixa regresen la próxima temporada a competiciones europeas. El míster groguet ha implantado un sistema ofensiva, de fútbol de toque y con extremos, reforzado con la llegada en el mercado invernal de Paco Alcácer, el nuevo ‘9’ de referencia de un Villarreal que es uno de los conjuntos con más gol de toda la Primera División.

Por su parte, Paco López se ha convertido en el entrenador con mejores números de la historia del Levante UD en Primera División, con 94 encuentros disputados y teniendo el saldo de duelos ganados y empatados nivelado con el de perdidos: 32 triunfos, 15 igualadas y 47 derrotas.

Su fútbol es más rocoso, de fuerte presión en la medular y transiciones rápidas por banda en busca a sus dos delanteros de referencia, Roger Martí (10 goles) y Borja Mayoral (4), los peligros para el Submarino en el derbi regional de este próximo sábado.