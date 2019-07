Calleja tendrá una plantilla más corta, pero igual de competitiva

La pobre temporada realizada el pasado ejercicio 2018/19 por el Villarreal CF, logrando la permanencia únicamente a falta de dos jornadas para la finalización de la Liga, ha dejado al conjunto amarillo si uno de los alicientes que ha solido tener desde su consolidación en la élite, el jugar competiciones europeas.

La no clasificación para la próxima edición de la Europa League ha provocado, como indicó Mediterráneo en su edición del pasado miércoles 3, que el club tenga que reajustar su presupuesto en 25 millones de euros.

Dicha circunstancia ha significado que la dirección deportiva del club de la Plana Baixa haya virado en cuanto a su planificación con vistas al próximo ejercicio, en la que la idea es la de confeccionar una plantilla algo más corta que en campañas anteriores, debido al hecho de solo tener que disputar dos competiciones: la Liga y la Copa del Rey.

CANTIDAD POR CALIDAD // El hecho de reducir futbolistas, que va unido a que no se ingresarán alrededor de 20 millones por no estar en Europa y otros cinco por haber quedado el 14º en Liga (cinco millones menos que por quedar quinto o sexto), se debe, a su vez, a que no se quiere menguar el potencial del grupo en cuanto a calidad y nivel deportivo.

La suma es clara: más competiciones, más ingresos... más jugadores de nivel; es por ello que la realidad de jugar menos partidos hará que se reduzca el número de jugadores porque se prefiere invertir el presupuesto más en calidad que en cantidad, para afrontar con garantías tanto la Copa como aspirar a jugar Europa.

CALLEJA ASÍ LO PREFIERE // Uno de los principales valedores de esta política, el apostar por la calidad en lugar de la cantidad, es el propio entrenador del Submarino, Javi Calleja, que prefiere una plantilla de 21 ó 22 futbolistas, que no de 24 o más como ha habido en anteriores campañas.

Al respecto, ha sido el propio preparador madrileño el que ha insistido al club en disponer de menos efectivos que en anteriores ejercicios, ya que incluso ello facilita más el trabajo tanto para él como para su cuerpo técnico.

CONFIANZA EN LA CANTERA // Incluso, otro motivo por el cual se va a aplicar este ajuste de plantilla es la confianza que se tiene por el propio míster de la cantera. De hecho, el año pasado ya se contó con Miguelón y Manu Morlanes como jugadores del primer equipo a todos los efectos, mientras que durante la temporada se subió a Samu Chukwueze y Xavi Quintillà, quienes se asentaron en el bloque groguet.

Es por ello que, una vez quede definida la plantilla, las posiciones se cubrirán en función de las necesidades del equipo, quedando alguna zona del campo con menos efectivos con la perspectiva de que en momentos en los que haga falta, dichos puestos podrían ser cubiertos por sus homólogos del filial.

LA OPERACIÓN SALIDA, CLAVE // Ante esta tesitura, una de las premisas que se ha marcado el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, es la de agilizar la operación salida, es decir, buscarle acomodo a futbolistas que no son prioritarios y tengan contrato en vigor. Una serie de perfiles que, en caso de participar en Europa, podrían mantenerse en la plantilla, pero que al aplicar esta nueva política se les facilitará una salida a otros clubs.