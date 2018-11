Cáseres: "El Villarreal debe seguir en esta línea y clasificarse ya en Glasgow"

Es una de las gratas sorpresas del presente ejercicio. Santiago Cáseres, centrocampista argentino fichado este verano por el Villarreal CF, ha reconocido este martes su deseo de que el Submarino sea capaz de "mantener la buena línea" de los últimos encuentros en el duelo de este jueves ante el Glasgow Rangers (21.00 horas, beIN Sports) y "lograr ya la clasificación para la siguiente ronda" de la Europa League.

"Vamos con la idea de ganar, con la idea de certificar el pase. Nosotros debemos salir a ganar a cualquier cancha, es nuestra obligación y a eso vamos. Queremos pasar y vamos con esa idea", ha destacado.

Sobre la victoria ante el Real Betis, Cáseres destaca que el equipo tuvo actitud, la mantuvo los 90 minutos y fueron capaces de ser competitivos todo el partido. "Ahora lo que buscamos es mantener ese nivel los próximos partidos y seguir en la senda de la victoria. Tenemos que ser inteligentes y seguir así, ganar el próximo partido y mantener la tranquilidad y las buenas sensaciones", añade.

También ha confesado el impulso anímico que les da la primera victoria en casa de la temporada en Liga. "La verdad es que estamos contentos por ganar en casa después de tanto tiempo nos da una inyección de moral y de fuerza para lo que está por venir", insiste.

SEMANA COMPLICADA // El futbolista porteño advierte que esta semana afrontan dos partidos "complicados" que deben afrontarlos con "mucho profesionalismo, dos rivales fuertes y en su cancha, lo que lo hace más difícil". "Debemos ser fuertes, afrontarlos con confianza y convencidos de que podemos ganar. Tener la inteligencia para afrontar las dificultades que puedan venir, tener tranquilidad", argumenta.

Del Rangers, Cáseres ha comentado que los vio jugar en el partido de La Cerámica y destaca que es un rival "intenso" que se repliega para buscar sorprender en una contra:"No son de muchas ocasiones, pero son peligrosos si les das esa ventaja".

"Debemos ser inteligentes y no cometer errores, tener la mejor actitud e intentar controlar el partido nosotros. En su casa son muy intensos, sabemos que la grada juega un papel importante, hace que el rival te someta con muy poco", añade en su análisis del rival.

FELIZ EN EL SUBMARINO // En el terreno personal, Cáseres, de 21 años, dijo encontrarse "bien", aunque considera que le falta "un poco de físico" tras su lesión, por lo que cree que es algo normal. "Me estoy amoldando a jugar cada tres días y me queda mucho por mejorar, soy joven y cada partido me da la experiencia", dijo el futbolista argentino.

Respecto a su función en el terreno de juego, Cáseres dijo que su tarea es "hacer el juego simple y buscar más a los que saben", si bien reconoció que le faltan "esos pases largos o más riesgo, pero a veces no se dan o la forma de jugar no los permite", finaliza.