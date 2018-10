Cazorla evita in extremis la derrota del Villarreal en Moscú (3-3)

El Spartak de Moscú ha estado a punto de dejar colista del grupo G de la Europa League a un Villarreal que salvó un punto in extremis en el minuto 95, gracias a un penalti transformado por Santi Cazorla, tras un derribo a Funes Mori dentro del área del Spartak. No pudo arrancar mejor el choque para el conjunto amarillo, que se adelantó en el marcador en el minuto 12, gracias a un golazo de Toko Ekambi, que se fabricó el 0-1 con una gran maniobra dentro del área del Spartak. Y tampoco pudo iniciarse de mejor forma la segunda mitad, ya que Fornals deshizo la igualada en el minuto 48 para poner de nuevo por delante a los de Calleja. Sin embargo, adelantarse por dos veces no fue garantía de éxito para los de Calleja.

Los amarillos habían controlado perfectamente a los rusos, hasta que pasada la media hora un inocente penalti de Sansone propiciaba la igualada momentánea de los locales. El italiano despejó con los brazos un centro hacia el área de Andrés y Siebert no dudó en marcar el punto fatídico. Zé Luís lo transformó en el 1-1 en el minuto 33. Precisamente, el caboverdiano fue el encargado de evitar la victoria del Submarino, al batir a Andrés de cabeza en el minuto 81 ante la pasividad de la defensa amarilla. Posteriormente, en el minuto 84 Melgarejo sellaba la derrota momentánea del Submarino, salvada en el último momento gracias al penalti transformado por Cazorla.

El Villarreal sufrió en la segunda parte. En el minuto 68 el árbitro anuló un gol de cabeza de Zé Luís por fuera de juego, mientras que en el minuto 74 los rusos enviaron un balón al palo de Andrés por mediación de Hanni. Después llegaron los citados goles que echaron por la borda la posible victoria del Submarino, que ve como se compromete su futuro en el torneo, tercero a dos pun5tos del Rangers y a uno del Rapid.

Javier Calleja presentó un once inicial en el que la principal novedad es la presencia del joven nigeriano (19 años) Samu Chukwueze, que tuvo una buena ocasión en el minuto 10, titular en un centro del campo que completaron Funes Mori, Trigueros y Fornals. El preparador del Villarreal también introdujo las novedades de Andrés, Bonera, Pedraza, Sansone y Toko Ekambi con respecto al último partido de Liga ante el Valladolid.

En el minuto 61 Gerard Moreno ha sustituido a Sansone; y en el 71, Cazorla ha relevado a Samu Chukwueze. Layún por Toko Ekambi en el minuto 77.

El Spartak pone en liza un 4-3-3 para un encuentro en el que su entrenador, Massimo Carrera, podría jugarse una de sus últimas balas para su continuidad al frente del equipo moscovita.

En el minuto 69 Hanni ha salido por Ignatov. En el minuto 80 se va Timofeev y entra en su lugar Tashaev. En el 89, Timofeev por Kombarov.

El alemán Daniel Siebert es el árbitro del Spartak-Villarreal. Tarjeta amarilla a Sansone, Dzhikiya, Gerard, Fernando y Melgarejo.