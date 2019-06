Cazorla: "Me perdí un Villarreal-Barça por culpa de un Frenadol"

Santi Cazorla fue este miércoles el invitado en uno de los programas de TV de mayor audiencia en nuestro país, El Hormiguero (Antena 3) donde el centrocampista groguet ha repasado los mejores y peores momentos de los últimos dos años, además de desvelar algunas de las anécdotas más curiosas durante su dilatada trayectoria profesional. "Con 20 años me perdí un Villarreal-Barcelona por tomarme un Frenadol; no sabía que daba positivo en el antidóping y no pude jugar", contó el asturiano a Trancas y Barrancas, las dos hormigas imagen del programa conducido por Pablo Motos.

Cazorla apuntó al regreso a la Roja como uno de los mejores momentos de los últimos años y mandó "un fuerte abrazo" a su paisano Luis Enrique, el mismo día de la dimisión del técnico de su cargo de seleccionador por un grave problema familiar. En el otro lado de la balanza, el negativo, citó las "once operaciones de tobillo" que antecedieron a su regreso competitivo y la suerte que tuvo al cruzarse con el doctor Mikel Sánchez. "En España tenemos los mejores profesionales", valoró Cazorla.

La que ha protagonizado en El Hormiguero ha sido la primera aparición pública de Cazorla tras hacerse oficial su renovación con el Villarreal, al que agradece que le permitiera volver al fútbol de élite. “¿Quién iba a apostar por mí después de dos años de baja y 11 operaciones? El Villarreal es el mejor sitio donde pueda estar, donde me conocen y me quieren”, agradece el asturiano, al que el mago de la Vilavella Yunke partió en dos casi un año después de hacerle aparecer en La Cerámica.