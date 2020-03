Cazorla muestra su pierna tras la entrada de roja de Capa

El centrocampista del Villarreal Santi Cazorla ha mostrado el estado en el que quedó su pierna derecha tras la entrada de roja directa -se quedó en amarilla- de Ander Capa en el último encuentro de los amarillos ante el Athletic, con los tacos del defensa rojiblanco marcados por debajo de la rodilla.

El asturiano no ha podido participar, por este motivo, en la sesión de recuperación de este lunes. A pesar de que el club amarillo no considera que no hubo intencionalidad de hacer daño en la entrada de Capa, sí estima que su castigo disciplinario no estuvo a la altura de la acción.

La entrada sobre Cazorla es una de las quejas que se han enviado por escrito al Comité Técnico de Árbitros (CTA), en una carta que también pide explicaciones por los penaltis decretados por manos de Pau y Albiol o la pena máxima no señalada sobre Alcácer en la recta final.