La Cerámica, al 70% en la primera vuelta

¿Alguien me puede explicar por que la gente (vigilantes) que están en los tornos de acceso al Estadio, permite que haya gente que lleve 3 y 4 carnets (que lo he visto yo) y los pase por el escáner y de esa manera cuenta como 3 ó 4 espectadores más, cuando realmente no acude al partido más que uno?