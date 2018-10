La confirmación de la reacción del Villarreal pasa por Vitoria

Vitoria recibió anoche al Villarreal con el mercurio muy bajo, casi pegado al cero. Apenas tres grados centígrados y con amenaza de nieve. El equipo de Javi Calleja se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Miralcamp por la tarde para viajar después hacia la capital de Álava, donde esta tarde (18.30 horas) le espera el equipo revelación —junto al Espanyol— de lo que llevamos de Liga, un Alavés capaz de desenvolverse en la zona de Champions cuando se ha cubierto el primer cuarto del campeonato. Las temperaturas han empezado a bajar en picado este fin de semana, el mismo en el que el Submarino tiene que confirmar la ascensión en su juego y rendimiento de los últimos partidos, tras la exhibición goleadora ante el Rapid y las buenas sensaciones ante el Atlético.

EL ‘DIBUJO’ DE LA REACCIÓN

Todavía quedan mecanismos que engrasar dentro de ese 4-2-3-1 que tan bien le ha funcionado al técnico después del parón por las fechas FIFA, pero la mejora es notable. No solo en el juego defensivo, que ha logrado mayor fiabilidad y consistencia, sino también en ataque. No tanto en la definición, porque se necesitó generar hasta 14 ocasiones claras para materializar cinco goles contra los austriacos, sino por la fluidez en las llegadas y en la presencia en el área contraria con peligro. El Villarreal fabrica muchas oportunidades y eso es síntoma evidente de que se está jugando bien. La idea, cómo no, es mantener las buenas sensaciones iniciadas ante el Atlético, hace poco más de una semana, y refrendadas el pasado jueves en la Europa League.

VITORIA, TALISMÁN PARA CAZORLA

En el torneo continental, Calleja introdujo seis cambios respecto a la Liga, aunque existen posiciones y jugadores que son intocables. Esta tarde, en Mendizorroza, el Villarreal alineará su equipo considerado de gala, con la titularidad de Cáseres como mediocentro formando tándem con Trigueros. Delante de ellos, el todocampista Fornals, con Alfonso Pedraza cubriendo la banda izquierda, con la duda de si la tercera plaza de esa línea situada por detrás de Gerard Moreno, referente arriba, será ocupada por el mexicano Layún, por el protagonista ante el Rapid, un Ekambi que firmó dos goles y otras tantas asistencias en la última aparición del equipo, o por Santi Cazorla, cuya magia también puede ser decisiva para conquistar los tres puntos en Vitoria, precisamente la ciudad donde el centrocampista empezó una mejoría en su recuperación para el fútbol de élite —pasó varios meses con visitas continuas a uno de los culpables del milagro, el doctor Mikel Sánchez— se produjo, la pasada campaña, el primer contacto serio para hacer realidad el regreso del asturiano a casa.

#AlavésVillarreal | ¡Repasa nuestro listado de 1️⃣8️⃣ convocados para el choque de mañana domingo (18.30h) en Mendizorrotza 🏟! pic.twitter.com/1rJv4Wup2u — Villarreal CF (@VillarrealCF) 27 de octubre de 2018

Atrás, Calleja recupera potencial con la presencia, de nuevo, de Víctor Ruiz entre los jugadores que ayer volaron hasta la capital alavesa. Aun así, el técnico madrileño podría apostar por la fiabilidad de la pareja formada por Álvaro y Funes Mori, con el regreso de Mario a la titularidad tras el descanso europeo y Jaume Costa completando el cuarteto encargado de transmitir la máxima seguridad posible a Asenjo.

Sin duda, el 5-0 del pasado jueves ante el Rapid habrá dado una importante dosis de tranquilidad a los de Calleja, que también vieron ayer como el peligro de caer a la zona de descenso en caso de derrota se disipó con la victoria del Levante ante el Leganés, que mantendrá a los pepineros, junto al Rayo y al Huesca, una jornada más en las tres últimas posiciones.

¿ADIÓS A LA ZONA BAJA?

Para el Submarino, los tres puntos de esta tarde se presentan como una oportunidad de dar un buen salto para huir de la zona pantanosa. De una tacada, los amarillos tienen la oportunidad de escalar cinco plazas e instalarse en la zona media y con Europa a menos de dos victorias de distancia.

Javier Calleja buscará su primer triunfo como entrenador en un estadio en el que ya sabe lo que es ganar como jugador. Lo hizo en la segunda jornada de la Liga 2001/2002 (0-1).