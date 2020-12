Conoce qué opina Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, de 'su' Villarreal

Será, sin duda, un partido especial para él. El que fuera entrenador del Villarreal CF, el chileno Manuel Pellegrini, ahora técnico del Real Betis, se enfrentará mañana nuevamente a su exequipo, tras su periplo en China e Inglaterra. El preparador del rival del Submarino no ocultaba ayer que el choque ante los de Unai Emery será «difícil». Un encuentro lleno de recuerdos, tras los «cinco buenos años» que pasó en la entidad grogueta, la que considera «una institución que ha crecido y que se ha reforzado muy bien», subrayó el chileno.

El míster verdiblanco tildó al combinado amarillo de «equipo ofensivo y de buena técnica», por lo que prevé «un buen partido entre dos rivales a los que les gusta jugar». Eso sí, quiere que los suyos den lo máximo en el Villamarín: «Ante equipos de la zona alta, las derrotas estuvieron condicionados por las expulsiones. El Betis siempre saldrá a ganar».



AGRADECIDO AL SUBMARINO / Sobre su estancia en Vila-real, Pellegrini destacó: «Tuve la fortuna de estar allá cinco años importantes en mi carrera. El equipo ha seguido creciendo y este año se ha potenciado muchísimo con jugadores de alto nivel», insistió el sudamericano.

Tras ganar en Pamplona, confesó vivir «una semana normal, aunque es distinto comenzarla tras un triunfo», pero no ha estado condicionada por la aparición de una plataforma que busca un relevo en la dirección del Betis, pues «el plantel busca una nueva victoria sin mirar qué puede pasar en el interior del club», matizó.



LA PORTERÍA, A CERO / El chileno expuso la «importancia de dejar la portería a cero», para lo que pidió a sus futbolistas estar «aplicados en defensa sin entregar la pelota al rival ni encerrarse atrás», así como «evitar penales y expulsiones», ya que «todo parte de estar atentos y concentrados», recalcó, añadiendo que ante el Submarino deben «tener cuidado de no cometer errores que provoquen ventajas al rival». «Pero no nos vamos a meter en el área ni entregaremos la posesión al rival», esgrimió.

El entrenador de los verdiblanca quiso elogiar a su delantero Borja Iglesias, que se reencontró en Pamplona con el gol tras once meses de sequía. «Nunca bajó los brazos, nunca dejó de entrenar, nunca tuvo un bajón anímico y su trabajo ha tenido recompensa. Sería bueno que fuera el arranque de una racha goleadora», dijo.

La victoria en el campo de Osasuna fue importante porque de haber perdido, ahora estarían «el 17 en la clasificación, en una Liga estrecha e igualada», por eso cree que durante la mala racha de resultados «pudo haber pesimismo externo, pero desde dentro la mentalidad fue la misma», concluyó el extécnico amarillo.