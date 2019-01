Costa: "Nos jugamos mucho y cada partido es como una final"

Jaume Costa, defensa del Villarreal, afirmó este martes que la clave de su equipo en la actual temporada pasa por meter más goles, ya que han perdido lo que les hacía fuertes y ahora les resulta complicado recuperarlo.

El Villarreal es penúltimo de la Liga con diecisiete puntos cuando la competición ha llegado a su ecuador y el pasado sábado el equipo cayó ante el Getafe por 1-2 en La Cerámica con un penalti fallado en tiempo de prolongación. "Fue una situación de impotencia y rabia", señaló Jaume Costa respecto a las lágrimas que no pudo evitar tras el encuentro, aunque también indicó que rápidamente recuperó las ganas y la fuerza porque ha vivido situaciones peores y esta no les va a hacer bajar los brazos. "Cada año peleabas por cosas bonitas y parece que no le dabas importancia, pero ahora es cuando salta la alerta y te das cuenta de lo que puedes perder", indicó.

Jaume Costa afirmó que en situaciones como la actual "solo queda lo negativo, generas y no marcas, mientras que el rival te marca con mucha facilidad". "Al no ganar siempre se resalta lo negativo y lo positivo no se ve. Yo veo cosas buenas y que están ahí, pero somos conscientes de que nos jugamos mucho y que cada partido ya es una final", indicó.

También se refirió el lateral del Submarino al trabajo en la zaga. "Hemos dejado un poco de trabajar ese trabajo defensivo y si eso no se trabaja, se pierde. Éramos de los menos goleados por ser de los que más trabajaban en defensa. Sabemos que hemos perdido ese chip de competitividad en defensa, es complicado recuperarlo ya que jugando cada tres días no puedes trabajar como te gustaría", matizó.