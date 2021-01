¿Cuál es el sueño que Capoue tiene con el Villarreal?

La necesidad que el Villarreal tiene en que Étienne Capoue pueda jugar desde ya, aliviando la interminable sucesión de partidos oficiales (aparcada la Europa League hasta dentro de un mes y medio aproximadamente, ahora es la Copa del Rey la que alterna con LaLiga), viene marcada por su rápido fichaje como alternativa al lesionado de larga duración Vicente Iborra, que el galo se estrenará, si llega el transfer, este martes en Zamora.

Fernando Roig Negueroles introdujo al centrocampista de 32 años, que ha firmado hasta junio del 2023 a cambio de dos millones de euros pagados al Watford, que había descendido a la Championship. El francés, con todo, empleó el inglés en la rueda de prensa telemática (no en vano, ha disputado más de 200 encuentros en las cinco temporadas y media que ha estado en las islas). «Cuenta con una dilatada trayectoria, es un jugador que se acopla perfectamente a las necesidades del equipo y nos va a aportar inmediatamente, en el corto y en el largo plazo, porque viene en buena forma, de competir», sintetizó el consejero delegado del Villarreal.

El jugador que ahora lucirá el 25 en el reverso de su camiseta asume el reto de defender a «un club con una gran historia, unos grandes jugadores y un gran entrenador». «Espero que la experiencia sea positiva», incidió.



PREPARADO PARA JUGAR DESDE YA

Efectivamente, Capoue llega de competir (jugó, por última vez, el 26 de diciembre). «Me encuentro muy bien, a disposición del entrenador», corroboró el galo.

Nuevo desafío para el mediocentro, en un país y en una liga muy diferente. «He tenido la suerte de jugar en dos grandes ligas, como la francesa y la inglesa. Tenía muchas ganas de jugar en España y creo que estoy en el mejor equipo para hacerlo», comentó.

Capoue, aunque viene por la baja de Iborra, no habla de sustituirlo, sino de aportar sus propias características: «No sabía que Iborra se había lesionado cuando mi agente me llamó para hablarme del interés del Villarreal, pero no me lo pensé, porque es un desafío, un reto». «No tengo la intención de sustituir a Iborra, que es un gran jugador, sino de aportar al equipo», recalcó a continuación.



EL GOLOSO CARAMELO

Capoue, pese a su dilatada trayectoria, primero en el Toulouse y luego en el Tottenham antes de su periplo en el Watford, donde destacan las siete internacionales con la selección absoluta de su país, no sabe lo que es jugar la Champions. Algo que el Villarreal, ahora mismo cuarto en LaLiga Santander, le puede dar. «Mi objetivo es poder ser un futbolista importante para el equipo y aportar. También jugar la Champions con el Villarreal: no la he disputado en los 14 años de mi carrera y me gustaría poder hacerlo aquí», lanzó a modo de deseo.

También habló del estímulo que supone ponerse a las órdenes de un técnico con el exitoso currículo de Unai Emery: «Cuando uno valora la posibilidad de cambiar de club, mira los objetivos del equipo y quien es el entrenador. Para mí fue una decisión muy fácil, porque Emery es un gran entrenador, con una buena trayectoria». «He hablado para ver lo que quiere de mí, pero poco a poco iremos fortaleciendo la relación», aseveró el centrocampista.



CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Capoue, igualmente, profundizó sobre cómo es, su cualidades, su rol... «La de mediocentro es una posición fantástica. Se trata de dar salida al balón, y el Villarreal juega saliendo con el balón dominado desde atrás», reseñó. «Creo que, por mis condiciones, puedo ayudar mucho al equipo», incidió. Por otro lado, señaló que su juego se basa en «la contención, en hacer el trabajo sucio de la recuperación». Y que, «con el balón, se trata de superar líneas, buscando «una salida hacia adelante».

A modo de resumen, Capoue considera que su llegada al Submarino «es un paso adelante en mi carrera, un gran desafío».