¿Cuándo presentó por última vez el Villarreal un once 100% español en competición oficial?

El Villarreal podría presentar este próximo domingo por primera vez en su dilatada etapa en la máxima categoría un once puramente español. Nunca, en sus 20 temporadas --contando la actual-- en Primera División, el Submarino ha presentado una alineación inicial con 11 jugadores seleccionables por la Roja. Contra el Atlético, y si no hay contratiempos de última hora, Javier Calleja planea un once 100% made in Spain, con el regreso a la titularidad del central Pau Francisco Torres en lugar de Funes Mori, el único futbolista con pasaporte foráneo que ha presentado en sus alineaciones titulares el conjunto amarillo en las últimas jornadas (imagen inferior).

"Es un jugador importantísimo. Tiene todas las posibilidades de poder jugar", ha señalado Calleja este viernes sobre las opciones de que Pau regrese a la alineación titular, pese a reconocer que "Funes Mori lo ha hecho bien en los últimos partidos".

De este modo, el Villarreal que se presente el domingo a las 21.00 horas en el Wanda Metropolitano apunta a Asenjo en la portería; Mario, Albiol, el citado Pau y Rubén Peña --Calleja también tiene la opción del recuperado Alberto Moreno-- en la defensa; Iborra, Cazorla, Trigueros y Moi Gómez en el centro del campo; y los internacionales absolutos Gerard Moreno y Paco Alcácer como hombres más adelantados.

EL ÚLTIMO PRECEDENTE, EN BARAKALDO

Aunque el once que apunta a titular ante el Atlético sería el primero netamente español de los amarillos en Primera División, existen otros precedentes del Submarino dentro del fútbol profesional con una alineación sin jugadores foráneos, ya fueran comunitarios o extracomunitarios. Para descubrir el último precedente hay que remontarse a la Copa del Rey de la temporada 1999/2000, con el Villarreal en Segunda A tras el descenso de la campaña inmediatamente anterior. Fue en la eliminatoria ante el Barakaldo, en el campo de Lasesarre (0-0), el 14 de diciembre de 1999, más de 20 años atrás.

En aquella ocasión, con Paquito García al mando del equipo, el Submarino formó con Unanua; Imanol, Carlos Vila, Quique Medina, Aitor Arregi; Galván, Jaime, Javi Gracia, Carlos Isach; Jorge López; y Alfaro. Ya en la segunda parte entraron Parri, el argentino Gaitán y el rumano Gica Craioveanu.

EL 'ONCE ESPAÑOL' MÁS RECORDADO

Pero, sin duda, la fecha más marcada en la memoria de los aficionados groguets en la que el Villarreal presentó un once únicamente formado por jugadores españoles en un partido oficial fue la del 24 de mayo de 1998, en la histórica noche de Santiago de Compostela. El Villarreal rubricó su primer ascenso a la máxima categoría partiendo desde el inicio en San Lázaro con una alineación compuesta enteramente por futbolistas nacionales.

El recordado José Antonio Irulegui dio la responsabilidad en la vuelta de la promoción de ascenso (en la ida se registró un empate sin goles entre vila-realenses y compostelanos) a un equipo en el que bajo palos estaba Andrés Palop; la defensa la formaron Pascual, Serer, Roberto y Aitor Arregi; Ángel Luis, el tristemente desaparecido Antonio Díaz, Alberto Saavedra, Javi Prats e Iñaki Hurtado fueron los protagonistas en un fortificado centro del campo; mientras que Paco Salillas fue la referencia ofensiva (en la segunda parte entraron Javi Sanchis, Alexandre y Parra). El partido concluyó con una igualada en el marcador (1-1) y con los amarillos en Primera División.