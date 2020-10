Diego Collado: «Ha sido una alegría volver de esta forma»

Diego Collado Raya (Huelma, Jaén, 9 de noviembre de 2001), aunque criado en Granada, ha sido el autor del primer gol del Villarreal B 2020/21. Lo anotó el sábado ante el Atlético Levante en el Mini Estadi. Hasta ese momento, incomprensiblemente, su equipo iba perdiendo 0-1. Saltó al campo en el minuto 64 y en el 66 empató con una clase espectacular. Y además fue un gol muy especial para él.

No jugaba desde el confinamiento de marzo pasado. Siete meses. Y encima, en el primer entrenamiento de la pasada pretemporada se lesionó: rotura en el cuádriceps que le privó de jugar amistosos. Reapareció el sábado y anotó el gol del empate. Suma 115 goles en los 202 encuentros disputados en ocho temporadas que lleva en la cantera grogueta.

«Ha sido una alegría volver de esta forma», explicó el joven extremo del Villarreal B. «He ayudado al equipo saliendo desde el banquillo con un gol. Eso me enorgullece muchísimo», apuntó Diego Collado. «El equipo mejoró en la segunda parte gracias a los cambios que hizo el entrenador, con la gente que salió muy enchufada desde el banquillo», recalcó.



Será su segunda temporada en el primer filial. La temporada pasada anotó cuatro tantos, siendo uno de los más jóvenes del equipo (18 años). Ahora, con más experiencia, no duda en decir que «espero ver a un Diego Collado igual que la pasada campaña: ambicioso y teniendo el gol y la portería rival siempre en mente. Y eso sí, trabajando para ayudar al equipo en la posición que me ponga el entrenador».

Con un futuro muy prometedor, y unas facultades extraordinarias, este talentoso futbolista granadino destaca que «el Villarreal B de esta temporada es muy joven. Han subido muchos jugadores del C, han salido muchos compañeros y, por lo tanto, hemos tenido nuestro proceso de adaptación durante toda la larga pretemporada. Obviamente, somos jóvenes y con mucha ambición de cara al futuro».

Y Diego Collado tiene claro a qué aspirará el filial amarillo: «tenemos en mente el ascenso, si puede ser a Segunda, y si no a la Segunda B Pro. Somos jóvenes y no con mucha experiencia y lo tenemos que suplir con esfuerzo».