Bacca: "El Barça no será un rival fácil; para ellos tampoco el Villarreal"

Si hubiera que exponer un ejemplo que evidenciara fielmente el cambio del Villarreal anterior a la pandemia y el equipo pujante, alegre, ambicioso y que ha aprendido a competir tras el parón, Carlos Bacca podría ser un botón de muestra. El colombiano llegó a perder su rol de tercer delantero porque el juvenil Fernando Niño le pasó por delante, dejándole en algunos partidos postergado a una suplencia testimonial. Incluso, el Villarreal pactó su salida al Leganés cuando el conjunto pepinero se quedó sin su delantero estrella, Braithwaite, al pagar el Barcelona su cláusula. LaLiga no permitió al Leganés que firmara a Bacca y, finalmente, se quedó. Precisamente la derrota en casa ante el Leganés hundía al Submarino en un estado depresivo con pitada incluida a Calleja en la Cerámica.

Seis partidos después, aunque con un paréntesis de tres meses por la suspensión de LaLiga, todo ha cambiado tanto que lo anterior se asemeja a un sueño que no ha existido. Bacca vuelve a ser el delantero que llegó a Vila-real con una fama avalada por su gran trayectoria tanto con la selección de su país como en el Sevilla o el Milán. Y, por supuesto, el Villarreal vuelve a ser el Villarreal, que durante las últimas dos décadas ha sido un clásico en competiciones europeas. Incluso, aspira a Champions.

CAMBIO DE ROL DE BACCA// Bacca es ahora uno mas en las rotaciones de Calleja. No solo no es ya suplente, sino que ahora mismo puede ser el punta mas en forma del equipo. En el Villamarín no vio puerta, pero fue importante en los dos goles al Betis. «Los que salen y los que entran están ofreciendo un buen trabajo. Prueba de que todos están enganchados. El mister también está realizando una buena gestión del grupo y ha logrado que todos los jugadores se sientan importantes», declaraba Bacca.

«Con confianza puedo aportar mucho al equipo y el entrenador me está dando muchos minutos», explicaba. «Cuando trabajas y trabajas, los resultados llegan. Ahora estamos en una buena dinámica aunque somos conscientes de que cada partido que falta es una final», aseveraba el delantero amarillo.

Y llega el Barça, con urgencias y con el último cartucho de agarrarse al tren del título de Liga, pero con una plantilla llena de grandes futbolistas: «No será fácil para nosotros, pero tampoco para ellos. Son de los mejores equipos del mundo, pero nosotros también nos jugamos mucho». El carrusel de partidos no para. Sin apenas descanso y tiempo para preparar la visita del campeón, un nuevo test para chequear las opciones Champions de los amarillos. «Este tipo de partidos se preparan solos. Ahora tenemos que descansar bien. Dependemos de nosotros y lo sabemos», concluía Carlos Bacca.