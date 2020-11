Emery analiza la previa del Maccabi-Villarreal en cinco flashes

El Villarreal CF visita este jueves el estadio Bloomfield de Tel Aviv para medirse al Maccabi (18.55 horas, Movistar+), en un partido en el que puede lograr la clasificación matemática e incluso el primero puesto del grupo I, en función del otro encuentro entre el Qarabag y el Sivasspor, en la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Un duelo en el que el Submarino viaja a Israel mentalizado y con la idea de dejar sellado el pase cuando todavía faltarían dos jornadas por jugarse. Para ello, Unai Emery hará rotaciones, pondrá en práctica a los habituales en la Europa League, consciente de que no será una empresa sencilla.

Así afronta el entrenador del Villarreal el duelo de este jueves en tierras hebreas en cinco flashes:

SELLAR EL PASE Y EL LIDERATO. No podemos relajarnos en ningún partido El objetivo es ser primeros y con el respeto a los rivales queremos ganar mañana y asegurar la clasificación.

SEGUIR CRECIENDO COMO EQUIPO. Lo que también queremos es ser competitivos y esta competición nos da para crecer, para utilizar otros futbolistas, y eso nos hace crecer mucho. El objetivo va más allá de ser primeros, queremos ver cómo responden esos jugadores, cómo responde el equipo y sobre todo la clasificación.

SERÁ UN PARTIDO MÁS COMPLICADO QUE EN LA CERÁMICA. El partido será diferente al de aquí, en el primer partido llegaron con dudas y bajas, pero ya los veo bien. Han crecido y seguro que van a ser un rival muy duro. Aunque tengo mucha confianza en mis jugadores y en el partido que vamos a hacer.

PELEA POR TENER LA POSESIÓN. Ellos no pudieron jugar aquí como querían, pero creo que en este partido van a tener muy buen rendimiento. Es un equipo que quiere balón, que quiere dominar y nos va a exigir, costará recuperar el balón y no será fácil. Ellos van a estar muy motivados, este partido es clave para su clasificación, algo que no vi aquí en el partido en casa. Los veo mejor, más fuertes en defensa y mucho más metidos.

ILUSIONADO EN CADA PARTIDO Y LLEGAR LEJOS EN LAS TRES COMPETICIONES. Me ilusiona ver cómo afronta cada partido el equipo y me gusta prepararlo. Tenemos tres competiciones y queremos llegar lejos en todas ellas. Estar en Europa nos ayuda a que todo el mundo tenga su oportunidad y pueda crecer, a lo que se suma que nos da información de cómo están todos los jugadores.