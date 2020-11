Emery: "El Villarreal mereció la victoria ante el Real Madrid"

Sensato, sincero y realista. Así es Unai Emery. Gane o pierda... y en el caso de ayer no disminuyó un ápice su esencia en su argumentación pese a empatar un partido que, según el técnico de Hondarribia, «el Villarreal ha merecido ganar» al Real Madrid.

El entrenador del Submarino no se escondió ayer. Ni pese a que enfrente tenía al mediático y todopoderoso Real Madrid. El preparador groguet dijo abiertamente que su equipo mereció el triunfo ante el campeón de Liga y cuando se le apuntó que Zinedine Zidane, su homólogo en el conjunto madrileño, comentó que ellos perdieron dos puntos, el técnico vasco dijo que respeta esa opinión, pero recordó que su futbolistas tuvieron «cuatro ocasiones clarísimas en la segunda parte» por «ninguna» del combinado merengue.



SENSACIÓN DE SUPERIORIDAD / Emery expuso que los suyos fueron merojes: «Mi sensación es que con su gol, que ha sido un error, nos ha cogido despistados incluso al asistente, lo que ha hecho que el equipo estuviera aturdido. Pero hemos ido progresando poco a poco, hemos recuperado el control pero nos faltaba llegar a portería». «En la segunda parte hemos tenido cuatro ocasiones, a ellos les he visto llegar pero sin ocasiones. Por lo que desde mi punto de vista empatar con el campeón te pude dejar satisfecho. Pero viendo el partido creo que merecíamos los tres puntos», resumió.

Pese a empatar en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal mantiene esa buena dinámica de juego y resultados, ya que sigue sin conocer la derrota en los ocho partidos oficiales que ha disputado como local, con cuatro triunfos en LaLiga y dos empates, y dos victorias en la Europa League. «Quiero estabilidad en nuestro crecimiento ganando confianza y credibilidad cada jornada, y este punto nos lleva a ese camino», reconoció.

Eso sí, el míster del conjunto de la Plana Baixa se marchó con una sensación de que dejaron escapar una gran oportunidad de vencer a todo un Real Madrid. «Sinceramente, creo que el equipo ha trabajado para ganar este partido y no ha sido posible, por lo que tienes esa sensación de que pudiste hacer más. Aunque me quedo con el trabajo y el crecimiento del equipo», agregó el técnico.



MEJORÍA CON LOS CAMBIOS / A su vez, el preparador del Submarino confesaba que, en su opinión, los cambios realizados en la segunda parte supusieron una sensible mejora en el juego del Villarreal. «Las sustituciones han servido para dar un impulso más al equipo, para eso están. Creo que los cinco cambios te da más posibilidades y hoy ha sido así. Lo importante es siempre el equipo, todos los jugadores deben estar preparados para aportar», admitió.

Por último, Emery hizo referencia al japonés Take Kubo, cedido por el Real Madrid, y que no está contando con muchos minutos en el campeonato liguero aunque sí en la Europa League. «Kubo es un jugador del Villarreal y lo utilizo en nuestro beneficio, no pensando en el club al que pertenecen sus derechos. Take ha tenido la última jugada para definir el partido, algo que hubiera sido muy bueno para nosotros», concluyó un Emery muy sensato.