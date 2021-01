Emery: "¿Take Kubo? Yo me centro en los que quieren vestirse del Villarreal"

Villarreal y el Getafe continúan negociando acerca de los condicionantes económicos de la subrogación de la cesión de Take Kubo del Villarreal al Getafe, puesto que el jugador japonés pertenece al Real Madrid, que firmó un contrato de préstamo por 2,5 millones mas pluses al club amarillo. Unai Emery se mostró rotundo cuando un periodista nipón le preguntó por la situación de Take en el Submarino: "Yo me tengo que centrar en los que están y quieren vestirse de amarillo". El técnico dejó claro que la cabeza del japonés no está ahora mismo en el Villarreal aunque todavía sea oficialmente jugador groguet.

La recuperación de jugadores que ocupaban una silla en la enfermería parece aliviarse salvo los casos de larga duración como Alberto Moreno o Vicente Iborra. "Alcácer ya ha entrenado con normalidad desde el miércoles, pero le veo casi descartado para el partido ante el Celta porque hay poco tiempo. Diferente es Coquelin, que considero puede estar en la convocatoria", afirmaba.

También se refirió Emery al recién incorporado Étienne Capoue, a quien considera el relevo número uno de Iborra. "Es el especialista principal para esa posición porque domina todos los aspectos del juego. Es la principal alternativa para jugar de mediocentro defensivo", confirmaba.

El entrenador del Villarreal también se refirió a la implicación de los menos habituales y puso el foco en Dani Raba, a quien elogió por su actitud ante el Zamora: "Raba fue una de las grandes satisfacciones del partido de Copa. Solo jugó 10 minutos, pero fue muy positivo verle dispuesto para jugar y observar como estaba preparado para salir al campo y cómo atendía mis explicaciones. Es una de las cosas que me dejó un buen sabor de boca".

Respecto al Celta, valoró las bajas sensibles de Tapia, Nolito y Iago Aspas, pero también incidió en que tiene futbolistas con mucho talento como Brais o Denis Suárez. "Será un partido largo. Tienen laterales de largo recorrido y buscan largas posesiones de balón. El Celta supondrá un test para nuestras aspiraciones", explicaba.