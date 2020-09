La enfermería del Villarreal empieza a sentir 'overbooking'

La enfermería del Villarreal empieza a notar el 'overbooking' de pacientes. Unai Emery contará con una nueva baja para el partido ante el Alavés. El club ha confirmado que Coquelin sufre una rotura muscular en los isquiotibiales que le tendrá alejado de la actividad alrededor de tres semanas, aunque pendiente de la evolución del centrocampista.

EL ROSARIO DE LESIONES

No está teniendo suerte el conjunto amarillo con las lesiones en este arranque de LaLiga y cuando solo han transcurrido tres jornadas y la Europa League aun no ha comenzado, son ya varias las ausencias por contratiempos físicos que ha sufrido el equipo. Alberto Moreno, la mas grave, con rotura de ligamentos cruzado; posteriormente la sensible baja de Rubén Peña; las molestias de Pedraza que tampoco le permitirán con toda probabilidad jugar ante el conjunto vitoriano; Chackla también sufrió una elongacio´n muscular que le convirtió en baja para el Camp Nou; la fractura de tabique nasal de Albiol, que le obligó a jugar con máscara con las consiguientes molestias, y ahora Coquelin.

Todo ello obligará a Emery a efectuar cambios en el once, aunque, probablemente, ya los tenía previstos tras la debacle del Camp Nou y por la disputa de una jornada intersemanal.