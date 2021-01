Este es el capitán silencioso del Villarreal

Ni se imaginaba en agosto del 2010, cuando fichó por el Submarino para recalar en el Villarreal B, que iba a hacer historia en el club de la Plana Baixa. Jaume Vicent Costa Jordá (18-03-1988) lleva más de una década en el Villarreal CF, en el que ha militado en su filial, ha jugado como cedido en el Valencia CF y acumula, con esta, ocho temporadas en el primer equipo.

Con 254 partidos oficiales a sus espaldas, siendo desde el pasado martes el 10º jugador de la historia con más encuentros disputados con la camiseta amarilla, Costa se está reivindicando en la presente temporada. El pasado ejercicio jugó como cedido en el Valencia, regresando en la presente campaña a la dinámica grogueta y, pese a que todo hacía indicar que no contaría para Unai Emery, el valenciano ha trabajado mucho, duro y en silencio, aprovechando cada una de sus oportunidades.

Además, por veteranía y experiencia es uno de los líderes dentro y fuera del rectángulo de juego. Un capitán silencioso que siempre está por y para sus compañeros y al servicio del club.



ROL POLIVALENTE / Tal es su implicación que se ha destapado como un futbolista polivalente para Emery, ya que además de lateral izquierdo ha actuado como carrilero, extremo y últimamente como interior e incluso mediocentro. «Estoy muy contento por toda la trayectoria que estoy teniendo en este club y la verdad es que estoy muy satisfecho», reconoce.

«Si algo me ha caracterizado en el fútbol es no bajar los brazos, pelear siempre y trabajar a tope. El año pasado no me pude quedar, pero si eres constante y trabajador, las cosas llegan, y estoy recibiendo mi recompensa», afirma con sinceridad el lateral.

Es más, no oculta su satisfacción por calar en el Submarino y batir registros. «Estoy feliz por haber alcanzado el registro de ser el 10º jugador que más partidos de la historia ha disputado, y reitero que estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y he conseguido en el Villarreal», arguye.



APLAUDE AL EQUIPO / Una de las situaciones que más valora Jaume es la actitud de la plantilla: «El equipo está demostrando que trabajando todos unidos, centrados y afrontando cada partido con la misma intensidad, los resultados está llegando». «Somos un equipo serio, sólido y que tenemos muy claras las ideas. El míster nos inculca lo que quiere y lo aplicamos en el rectángulo de juego», añade.

Incluso se reafirma en que «lo estamos demostrando en Liga, en Europa League y ahora en la Copa del Rey. Y vamos a seguir con la misma intensidad, actitud y dinámica lo que resta de temporada».



SU FUTURO / Costa acaba contrato este 30 de junio, por lo que su futuro de amarillo no está asegurado, una situación que aseguró que no le preocupa. «Estamos en una situación en general y yo en particular en la que solo pienso en el día a día, por lo que no me obsesiona nada, lo que sea ya se verá,. Lo que me queda es ayudar y disfrutar en cada partido», comenta.

«No sé cuánto tiempo voy a estar más, no sé qué va a pasar mañana. Tenemos que acostumbrarnos a vivir el aquí y el ahora, y todo lo demás ya se verá», dijo, confesando que «lo único que tengo ganas es de hacer cosas importantes en este club y para ello debo seguir trabajando como estoy haciendo hasta ahora para poder tener más oportunidades».