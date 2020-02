Funes Mori en Argentina: "Si no juego en el Villarreal me tendré que ir"

Ramiro Funes Mori habló claro la noche del pasado miércoles en Argentina. En una entrevista concedida al programa televisivo y radiofónico del canal FOX Sports Argentina, el defensa del Villarreal CF no se mordió la lengua al decir que si no goza de más minutos y de continuidad en el Submarino tendrá que cambiar de aires en junio, para poder ser llamado a la selección de Argentina con vistas a las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 y a la Copa América.

Además, indicó que en Europa se vive el fútbol con menos pasión que en Sudamérica, sorprendido de la poca pasión que nota, según él, en las gradas cuando juega con el Villarreal.

Esta es las transcripción literal de gran parte de la entrevista concedida a FOX Sports:

¿Se ha planteado cambiar de club para poder tener más minutos y poder ser llamado para la selección de Argentina para las eliminatorias mundialistas y la Copa América?

“No he hablado todavía con nadie, pero obviamente, si acá no estoy jugando, y no estoy jugando, es imposible que me llamen de la selección”.

“Creo que uno siempre tiene que estar en competición y últimamente no estaba jugando. Bueno sí que tocó jugar los últimos seis partidos porque se lesionó el otro central (Pau), pero bueno no me tienen tan en cuenta como uno haya querido”.

“De hecho, salí del Everton para venir acá al Villarreal, el año pasado me tocó jugar todos los partidos. Jugaba de cinco, de de dos, de lateral… Pero la verdad es que este año no sé qué ha pasado y obviamente se tiene en cuenta a otros jugadores y a mí no”.

“Cuando se lesione alguno o le pase algo a alguno, ahí estoy yo, así que, nada son cosas que pasan en el fútbol y la verdad es que uno mastica esta bronca, porque obviamente uno quiere jugar siempre”.

¿Te das un plazo hasta junio para buscar otro destino?

“Sí, la verdad es que uno quiere jugar y este año no estoy jugando mucho. Así que si sigo estando en esta situación me tendré que ir y poner rumbo hacia otro lado, para poder tener continuidad en lo futbolístico”

¿Se plantea un cambio de club para regresar a Argentina?

“No, no. Para Argentina todavía no. Si vuelvo, volvería a River, pero obviamente tengo algunos años más acá en Europa y obviamente que en el futuro voy a volver a Argentina”

¿Extrañas a River Plate?

“Sí, sí, obviamente se extraña mucho. Creo que en River pasé lindos momentos y la verdad es que se extraña la vida de la gente, la cancha, ya que no se vive tanto acá en Europa como se vive el fútbol en Argentina.

¿Nota que en las gradas no hay tanta pasión en Europa?

“Sí, sí, la gente es fanática, pero van a ver el partido de fútbol. Pero lo que he sentido acá en el Villarreal es que la gente va a ver un partido de fútbol y, no te voy a mentir, parece un partido de reservas cuando juego con el Villarreal, porque la gente que va a los partidos es gente grande y que va a disfrutar de la cancha y uno por ahí necesita que te alienten y te tiren para delante, y eso por ahí te motiva un poco más”

¿Te sorprende la ambición de River Plate?

“No me sorprende el hambre que tiene River y las ganas de ganar, porque sigue estando como técnico el Muñeco Gallardo, que es para mí el mejor técnico que he tenido en toda mi carrera, de los técnicos que he tenido en mi carrera, y para mí es uno de los mejores. Han pasado cantidad de jugadores y pese a que cambien, River siempre aspira y ansía ganar títulos.