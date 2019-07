Gerard Moreno: "El Villarreal debe comenzar la Liga con el chip ganador"

Debe ser uno de los referentes ofensivos del Villarreal 2019/20. Tras una temporada en la que nadie en la nave amarilla cumplió con las expectativas, Gerard Moreno espera que en este próximo ejercicio el Submarino recupere el lugar donde por prestigio y presupuesto debe estar, y vuelvan “a pelear por estar arriba”.

El delantero barcelonés ha analizado este martes cómo está yendo la pretemporada y qué espera de una temporada en la que, según el ‘7’ groguet, “vamos a dar mucha guerra”, añadiendo que será “fundamental comenzar la Liga con el chip ganador”.

Estas son las sensaciones del ariete del Villarreal CF:

OBJETIVOS. “Estoy muy seguro de la plantilla que tenemos, el equipo es muy bueno, compensado y competitivo. Vamos a dar guerra, estoy seguro, y vamos a pelear por estar arriba. Al final la clasificación te pone donde mereces estar. Esperemos que este año la temporada nos ponga más arriba y que sea donde nos merecemos”.

EN LO PERSONAL. “En cuanto a los goles, no me gusta marcarme cifras, lo he dicho muchas veces. Soy de los que piensa que si te marcar un número, lo gafas. Prefiero ir viendo el devenir del campeonato. La gente debe esperar de mi un Gerard implicado, motivado y que quiere darlo todo por y para el Villarreal”.

EMPEZAR GANANDO, FUNDAMENTAL. “La clave para que no nos pase lo de la temporada pasada es ganar. Comenzar bien la Liga será fundamental, hay que hacerlo con el chip ganador. Tenemos que aprender de lo sucedido en el pasado ejercicio, hay que ser más fiables en casa principalmente y ser competitivos en todos los estadios”.

EVITAR SUFRIR TANTO. “Además, el año pasado sufrimos mucho, en lo deportivo y en lo psicológico, pero debemos evitar que se sufra tanto como en la pasada campaña”.

EL APRENDIZAJE. “Tenemos que olvidar la temporada pasada, el aprendizaje de lo sucedido debe servirnos para creces y enfocar este próximo campeonato con las pilas puestas”.