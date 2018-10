Gerard Moreno: "No estoy obsesionado con la falta de gol"

El delantero del Villarreal Gerard Moreno espera que el trabajo desarrollado por el equipo amarillo en este parón de la Liga dé sus frutos este sábado ante el Atlético y los de Calleja puedan celebrar "la primera victoria en casa de la temporada". El catalán ha señalado que el Villarreal ha aprovechado el paréntesis para "corregir errores" y cambiar la mentalidad tras los últimos resultados negativos. "Sabemos que nos espera un partido duro, pero confiamos en nuestras opciones. Si sale lo que hemos trabajado esta semana tendremos mucho ganado", ha explicado.

Sobre su situación personal, Gerard afirma que no está "obsesionado" con un gol que se le resiste en la Liga desde la primera jornada. "Es cuestión de rachas, estado anímico y confianza. Esperemos que todo cambie, refrescar la mente y no obsesionarse. Si creamos ocasiones al final entrarán", sostiene el punta amarillo, que también espera iniciar una racha positiva frente a un Atlético "al que no le he podido marcar hasta ahora".