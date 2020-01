Gerard Moreno, otro quebradero de cabeza para Calleja

Ni Karl Toko Ekambi ni, casi seguro, Gerard Moreno. Javi Calleja confirmó este viernes los problemas del barcelonés, seria duda frente al Espanyol. De no jugar ante su antiguo equipo, Carlos Bacca sería el único atacante natural, con la opción de adelantar a Samu Chukwueze o echar mano del filial, como explicó.

«No ha entrenado Ekambi, tampoco Morlanes ni Gerard... Están con molestias y hay que prevenir un poco», arrancó el técnico del Villarreal. «Toko tiene problemas en la rodilla y no estaba apto para entrenar. Gerard y Manu también están con problemas físicos, a ver como entrenan mañana [por el sábado]», puntualizó Calleja.

Después de que el doblete en Orihuela clasificase al Villarreal para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, poniendo fin a más de dos meses de sequía vestido de amarillo, la baja del 7 sería un tanto preocupante. «Lo veo mal», respondió Calleja cuando le pedían una apreciación más detallada del estado de Gerard. «Se ha hecho unas pruebas porque no termina de estar al 100%. Quedan 48 horas prácticamente para el partido [Espanyol]: forzarle sería que la lesión fuese a más y podríamos perder a un jugador importantísimo como él durante más tiempo», ahondó. «Vamos a ver como responde al tratamiento. Si no, para el próximo encuentro», recalcó el madrileño.

Con todo, Calleja no contempla un cambio de sistema respecto a los últimos encuentros, ese elástico 4-3-3: «Voy a continuar igual». «A Gerard no lo descarto --matizó--, pero también está Bacca, que tiene toda mi confianza y ha hecho goles en la Copa del Rey», incidió. «También Samu, pueden jugar arriba otros jugadores... Y si no, gente de abajo, del filial», explicó.