Hambre de victoria y reacción en un Villarreal herido en su orgullo

Ganar, no cabe otra. Por el futuro del entrenador, Javi Calleja, y porque el equipo no se vea abocado a la zona de descenso, con la que está coqueteando en las últimas semanas. No en vano, el Villarreal recibe esta tarde en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas) al Levante UD, que ha ganado sus últimos cuatro partidos ligueros de forma consecutiva, con la obligación de vencer para salir del pozo, ya que los amarillos iniciarán el derbi regional con lo mismos puntos que el Leganés (9), que es 18º, es decir, el primero de los clubs que bajarían si hoy se terminase LaLiga.

Un duelo en el que se da la curiosa circunstancia de que las mismas jornadas en las que el Levante acumula cuatro victorias son las que lleva el Submarino sin ganar, una situación a la que se une el hecho de que los groguets todavía no saben lo que es ganar esta temporada ante su afición en la competición doméstica.

MUCHO EN JUEGO // Es evidente, por tanto, que para el Villarreal el partido suena a final, ya que de no ganar se comprometería mucho la continuidad de Calleja —quien intenta evadirse al respecto y solo piensa en el encuentro—, puesto que, además, los de la Plana Baixa llegan tocados por las remontadas sufridas en Copa del Rey en Almería (de 1-3 a 3-3) y en el último partido liguero en Vitoria ante el Alavés (de 0-1 a 2-1), que han generado otra vez muchas dudas en el entorno.

PACO LÓPEZ, ¿JUEZ? // Y como el destino es caprichoso, el partido tiene también de especial la presencia de Paco López en el banquillo del Levante UD, al haber sido uno de los técnicos de la cantera grogueta hace bien poco. Es más, el preparador valenciano dejó el equipo filial —también dirigió al C— tras tres temporadas para dar paso a Calleja al banquillo del Mini Submarino.

Con vistas al duelo ante el combinado granota, el Submarino sigue con las bajas de los habituales lesionados Bruno Soriano, Javi Fuego y Carlos Bacca, si bien en la sesión de ayer se confirmó la recuperación del defensa central Daniele Bonera y del delantero camerunés Toko Ekambi, que se han recuperado de sus molestias físicas y pueden regresar a la lista de convocados que Calleja dará a conocer horas antes del inicio.

CAMBIOS EN EL ONCE // En relación al equipo que saldrá hoy ante el Levante, Calleja seguirá con la idea de juego de los últimos partidos, manteniendo el 4-2-3-1 como sistema y realizando muchos cambios en comparación al encuentro de Copa en Almería.

Eso sí, el madrileño quiere ser poseedor de balón, valiente en ataque pero con reservas, consciente de que el sistema del Levante, un 5-3-2, está diseñado para sorprender al rival a la contra.

El posible once será el formado por Asenjo en portería; con Mario y Jaume Costa en los laterales y Álvaro y Funes Mori como centrales; Cáseres y Trigueros será la pareja de mediocentros, con Pedraza por izquierda, Fornals de enganche y Cazorla —o si se le da descanso Layún, Raba o Ekambi podrían entrar— por derecha; y Gerard Moreno como ariete.