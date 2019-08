Iborra: "Poder jugar con varios sistemas habla bien de la confección de la plantilla"

Vicente Iborra responde fielmente al retrato robot de jerarquía que no se impone ni se vota, pero está llamado a ser uno de los capitanes de este Villarreal transformado. Es uno de los estandartes del nuevo proyecto junto con jugadores como Albiol, Cazorla o Trigueros. Un tipo honesto y equilibrado, que transmite sensatez, credibilidad y positivismo.

PARTIR DE CERO

"Ahora es todo diferente porque no tenemos esa inquietud que teníamos cuando llegué, al vernos abajo en la clasificación. Este año comenzamos de cero, pero de alguna forma nos viene bien lo que pasó el año pasado para estar precavidos.Tenemos que aprender del pasado y con los recursos que disponemos hay que hacer un buen papel".

REFERENTE EN SUS EQUIPOS

"Es más por mi forma de ser que por mi juego, porque soy uno más. Me gusta involucrarme en la filosofía de un club y la mejor manera de devolver esa confianza y ese traspaso que pagan por ti es con compromiso y trabajo".

¿NUEVA FACETA EN EL CAMPO?

"Con Calleja he hablado y él sabe que estoy dispuesto a jugar donde sea con tal de ayudar. Me puedo adaptar a varias posiciones en función de lo que necesite el equipo, igual que varios jugadores que pueden jugar e varias posiciones. Es cierto que este año he actuado en una posición más ofensiva, como el último año estuve más defensivo, pero eso me da igual".

UN ESTILO POLIVALENTE

"Es vital, importante y sobre todo inteligente que un entrenador se adapte a la plantilla que tiene y la nuestra posee muchos recursos. El Villarreal puede jugar con muchos sistemas y muchas alineaciones también en función del rival. Y eso habla bien de la confección de la plantilla".

LO PEOR DE LA PRETEMPORADA

"Personalmente no me gustan las pretemporadas porque paso mucho tiempo sin mi familia y mis hijos".