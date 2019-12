Los internacionales del Villarreal apuntan a la Eurocopa

La llegada del Año Nuevo, además de finalizar la primera vuelta del campeonato liguero ante la Real Sociedad, abre un nuevo reto en el horizonte para el Villarreal CF: pelear por terminar la temporada en puesto europeos. No en vano, el conjunto amarillo cuenta con el séptimo mejor presupuesto de los 20 equipos de LaLiga en Primera División, por lo que es una obligación para el combinado que dirige Javi Calleja luchar por dicho estatus.

Los protagonistas del Submarino lo saben y, además, cuatro de sus integrantes tienen claro que el hacerlo bien en la segunda vuelta del campeonato les puede volver a abrir las puertas de la selección española, y más con el suculento premio que llega a final de campaña, que no es otro que poder participar en la Eurocopa 2020, donde la selección española jugará como cabeza de serie en Bilbao las tres jornadas de la fase de grupos de este novedoso torneo que cuenta con un total de 12 ciudades a modo de sede.

Raúl Albiol, Santi Cazorla, Gerard Moreno y Pau Francisco Torres se convirtieron en fijos y referentes para la Roja bajo el mandato de Robert Moreno, el que fuera segundo de Luis Enrique y fue elegido para dicho cargo al abandonar el asturiano por la grave situación de su hija, que a la postre falleció.

De la mano de Robert, Albiol parecía el destinado para acompañar a Sergio Ramos como pareja de centrales titular, mientras que Pau Francisco Torres contaba con muchas papeletas de ser una de los cuatro centrales elegidos para la lista definitiva.

Por su parte, Cazorla se había convertido en el líder del vestuario, gozando de protagonismo también sobre el terreno de juego. Mientras que Gerard Moreno era del agrado del anterior míster por su versatilidad como delantero y su olfato goleador.

EL NUEVO PANORAMA // Pero el regreso con polémica incluida de Luis Enrique al liderazgo de la Roja, prescindiendo del que había sido su segundo, abre un nuevo panorama, en el que algunas de las caras habituales con Robert podrían desaparecer.

Cierto es que Albiol, en su etapa en el Nápoles, regresó a la selección con el asturiano, mientras que Cazorla también fue convocado. Falta saber si contará con Pau y Gerard. La realidad es que los internacionales groguets tienen la segunda vuelta para demostrar que apuntan a la Eurocopa.

LUIS ENRIQUE ADVIERTE QUE HABRÁ CAMBIOS // Los cuatro futbolistas habituales que han ido convocados por Robert Moreno en su corta etapa como seleccionador, durante el tramo final de la Fase de Clasificació de la Eurocopa 2020, tendrán que volver a ganarse la confianza del restituido Luis Enrique, quien no contó tanto con ellos —a Gerard y Pau no les convocó nunca— en su primera etapa al frente de la Roja.

El preparador asturiano no ha ocultado que para la Eurocopa habrá algunos cambios dentro del equipo que, en su opinión, está «en un periodo de formación, de crecimiento y de intentar generar nuevas ilusiones». Incluso ha advertido de la posible «sorpresa de algún jugador que no haya venido últimamente o que no haya venido nunca y que de repente decidamos, por la situación global, que pueda estar».

Todo ello lo analizó el pasado jueves, en declaracioens ofrecidas por la RFEF, donde no ocultaba su hora de ruta: «Va a haber cambios, no demasiados, porque la gente que había estado anteriormente es mi gente, la gente con la que yo he colaborado y nos regimos por unos patrones parecidos».

«Pero es evidente que es el seleccionador el que trata de inculcar su idea, en qué conceptos hay que influir y qué jugadores tenemos que seleccionar», dijo.