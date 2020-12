Jaque mate al liderato del Villarreal en Europa League

Emery no quiere alargar una semana más el objetivo de finiquitar la clasificación para los dieciseisavos de final de la Europa League que se le escapó de las manos en Tel Aviv. Esta tarde en Sivas ante el Sivasspor (18.55 horas) tiene uno de los dos match ball para conseguir el pase y lograr el segundo objetivo de concluir como líderes de grupo, primigenia meta del Villarreal desde que se conoció la suerte del sorteo del torneo.

La expedición grogueta llegó a Turquía ayer por la tarde en vuelo chárter para afrontar el penúltimo partido de la primera fase de la Europa League. El conjunto de Emery intentará dar el jaque mate definitivo para culminar su pase como líder del grupo, lo que otorga una cierta ventaja, teóricamente, cara al sorteo de los cruces.

El entrenador viaja con un solo delantero de la primera plantilla por las bajas de Bacca y Paco Alcácer, aunque contará con toda probabilidad para el once titular con el joven jugador del filial, habitual en las listas del primer equipo, Fer Niño. Además, no han viajado Raúl Albiol, Moi Gómez, en recuperación de una rotura fibrilar, y el lesionado de larga duración Alberto Moreno.



ONCE RENOVADO / El Submarino presentará un once totalmente renovado al que empató en Anoeta contra la Real Sociedad el pasado domingo. Muchas caras nuevas, pero manteniendo la dinámica de la actual temporada, que tan buen resultado le está dando al técnico de Hondarribia, cuya trayectoria en LaLiga y en Europa sigue siendo magnífica. Solo ha perdido un partido en competición oficial y fue en el Camp Nou.

Por su parte, el Sivasspor afronta muy debilitado un encuentro clave para sus intereses debido a varias bajas de jugadores por positivos de coronavirus. El club turco anunció ayer que dos futbolistas más han dado positivo, aunque no han revelado su identidad, que se sumarían a otros casos de contagio anteriores. En el último encuentro de la Liga europea del pasado jueves contra el Qarabag, el Sivasspor contó con ocho bajas de jugadores por el covid-19.

Por el momento se desconoce el total de jugadores contagiados porque el club no ha anunciado el número de futbolistas que podrán saltar hoy al terreno de juego. En el entrenamiento de ayer miércoles participaron el centrocampista francés Fayçal Fajr y el lateral izquierdo Ziya Erdal, que se perdieron las últimas jornadas por coronavirus, aunque no se ha confirmado que puedan jugar hoy.



LOS TURCOS SE LA JUEGAN / Los turcos se juegan su futuro en Europa en este partido, pendientes de lo que acontezca en el otro duelo del grupo, el Qarabab-Maccabi.

Para el Villarreal el partido no es tan vital como lo es para el rival, ya que ganando, empatando e incluso perdiendo, sus opciones de clasificación son muy altas. Una victoria les asegura la primera plaza, mientras que un empate e, incluso, una derrota por la mínima les clasifica como segundos y con posibilidades de ser primeros en el último partido, ya que ganando en la última jornada de locales al Qarabag se asegurarían la primera plaza. No obstante, el Submarino pretende dar el jaque definitivo para afrontar la última jornada como una sesión de trabajo mas y descansar cara a la Liga.

Por su lado el Sivasspor necesita ganar en la visita del Submarino para meterse en la pelea por las plazas europeas, ya que de perder y ganar el Maccabi quedarían descartados de forma definitiva. Cabe recordar que el Maccabi juega esta jornada contra el Qarabag, que no ha ganado ni un partido y está ya descartado de cualquier opción de meterse en la siguiente ronda. El Villarreal tiene el liderato y el pase de ronda a tiro, pero hay que rematar la faena.