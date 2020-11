El jaque mate del Villarreal en Europa debe esperar (1-1)

El Villarreal jugó en modo de ahorro de energía en Tel- Aviv. Sólo se empleó un poco más cerca de su versión competitiva en el último cuarto de hora ante un Maccabi que en todo momento dio el empate por buena, como si fuera una victoria que le podría dar el billete a la siguiente fase. El reparto de puntos convierte a españoles e israelitas en los dos favoritos para superar la ronda de grupos de la Liga Europa. No logró la clasificación matemática el Submarino, pero sí de forma virtual y, salvo cataclismo, tiene la clasificación para dieciseisavos muy cerca, aunque anoche dejó pasar la oportunidad de cerrar el liderato y el pasaporte.

Un punto más y dos meses de imbatibilidad en competición oficial. La trayectoria sigue siendo buena. Ayer se tomó un descanso en Israel.

Unai Emery sigue su hoja de ruta. En Tel-Aviv el Villarreal presentó una fisonomía muy distinta a la del torneo doméstico: ocho cambios. Por ser diferente, hasta lo fue la camiseta, porque el color amarillo fue propiedad esta vez del Maccabi como local. Solo repitieron Trigueros, Bacca y Pedraza. Ni el dibujo fue el mismo que ante el Madrid, puesto que recuperó el 4-3-3 elástico con Chukwueze en la derecha y Take Kubo en la izquierda, junto a Bacca como referente en el ataque.

El Villarreal se hizo dueño del balón desde el principio, contra un rival que defendió muy atrás. El ritmo era lento, con posesiones largas, pero con una intensidad de partido de entrenamiento de los jueves. Sin público, sin tensión y con el Maccabi también poco dispuesto a tirarse al ataque, el balón rodaba con tristeza y sopor. Sólo Bacca, en un remate acrobático de volea, avistaba que se jugaba un choque de la Europa League.

El fútbol control del Submarino era como ponerse en modo en ahorro de energía de los de Emery ante la pasividad de los israelitas, que tenían todavía el susto en el cuerpo por el 4-0. Al Villarreal le bastaba con estar bien situado en el campo y manejando el control del juego con lentitud pero a la vez con una seguridad y sobriedad con la que plasmaba con el mínimo esfuerzo su superioridad.

Sólo las internadas de Chukwueze, con un frío Take Kubo que apenas participó en el juego ofensivo, salvaban el sopor. Pero la calidad es el plus diferencial del Villarreal. Una galopada de Rubén Peña concluyó con una asistencia al espacio libre de Bacca, con una no menos buena lectura del pase de Baena, quien controló y definió con un desparpajo de un futbolista que cada partido da un pasito más en su progresión. El 0-1 llegaba al filo del descanso. Al Maccabi le bastó con una mínima producción ofensiva para igualar el partido. Un mal despeje de Foyth acabó cayendo a los pies de Pesic, quien batió a bocajarro a Rulli. Nunca con tan poco podía aspirar a tanto el equipo de Tel- Aviv.

Y lo que parecía un paseo para el Villarreal, acabó en un susto gordo en un balón largo sobre Pesic, quien solo ante Rulli lo tiró por encima. No lo vio claro Emery y ordenó cuatro cambios de una tacada. Yeremi, Parejo, Fer Niño y Gerard entraron al campo a media hora del final. El Villarreal fue poco a poco metiéndose en el partido. Más ritmo y velocidad, pero sobre todo más intencionalidad. Gerard no tardó en estrellar un balón en el palo. Y ya se fue a por el partido porque el empate podía ser insuficiente para dar el jaque mate a su clasificación. El asedio fue constante, pero era tarde. Un empate que no es malo, pero sobre era como un triunfo para el Maccabi.