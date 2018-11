Llaneza: "Fornals tiene un gran compromiso con el club y seguro que no saldrá"

El vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza, señaló ante los medios de comunicación que no teme una posible salida del internacional Pablo Fornals en el mercado invernal, tras las diversas informaciones que apuntaban el interés del Arsenal inglés en su fichaje.

"Si fuera otro jugador temería, pero con Pablo temo poco. Tiene un compromiso muy grande con el club, por lo que me atrevo a asegurar que no saldrá ahora", explicó el dirigente, quien destacó el trabajo de la cantera y la dificultad que tienen para poder retener a los jóvenes valores.

"Nosotros no somos el Madrid y el Barcelona, somos el Villarreal, por lo que debemos tener los pies en el suelo. Mantener una cantera como esta es rentable, ahora mismo tenemos ocho jugadores de la cantera en el primer equipo y eso lo hace rentable. Que hay jugadores que se marchan es algo que no nos gusta, pero sabemos que es así y que es fútbol", comentó.

Ante la mala temporada que está firmando el equipo, a un punto de la zona de descenso, Llaneza indicó: "En el club no hay nervios, se ha hecho un gran trabajo y contamos con un gran equipo, por lo que estamos convencidos de que esto saldrá hacia adelante, no tenemos dudas de eso".

"La situación del club deportivamente es la que es, en el resto, tanto en lo económico y demás, nunca hemos estado como ahora. Por eso pido a la familia amarilla que esté al lado del equipo, les pido que apoyen al equipo, ya que es un momento complicado y los necesitamos", agregó.

Además, quiso refrendar una vez más el apoyo del club a la labor del entrenador Javier Calleja. "Le apoyamos por ser buen técnico, por cómo trabaja y porque creemos en él. No le apoyamos por ser solo de casa, si recuerdan también hemos destituido entrenadores de casa", apuntó.

Respecto a la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado invernal dijo: "Es muy complicado acertar, no recuerdo casi ningún mercado en los que hemos acertado. Los jugadores buenos no los dejan salir, por lo que es mucho más complicado. No creo, a no ser que salga algo que se ajuste mucho a lo que necesitamos".