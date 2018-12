Llaneza: "La eliminatoria ante el Sporting Club será muy difícil para el Villarreal"

Sin lugar a dudas, no era el rival preferido en el seno del Submarino, ya que se respeta el nivel de su plantilla, su historia y el talento del equipo. Unas circunstancias que no ha ocultado el vicepresidente del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, quien ha asegurado este lunes que el Sporting Club de Portugal, rival en los dieciseisavos de final de la Europa League, no estaba entre sus preferidos.

"El viaje es corto, pero eso no quita que sea un rival muy difícil", ha explicado Llaneza, en declaraciones a Movistar sobre una eliminatoria que arrancará el 14 de febrero en Lisboa (21.00 horas) y cuya vuelta será en el Estadio dela Cerámica el 21 de ese mismo mes (18.55 horas).

Llaneza ha confesado que el Sporting Club es un equipo que "a nivel deportivo está siempre arriba, compiten muy bien y con mucha fuerza, además de que es de los más importantes de Portugal".

EN FEBRERO SERÁ DIFERENTE // El vicepresidente del conjunto amarillo reconoce que será una eliminatoria distinta "por el ambiente actual del equipo" y ha admitido que deben "salir" de la situación actual" y que este fin de semana dieron "un paso adelante".

"Queremos seguir dando pasos y estamos seguros que se conseguirá", ha destacado Llaneza en referencia a la pobre trayectoria del equipo actual situación.

El vicepresidente ha recaldado, sobre el futuro europeo, que no se fijan un objetivo en la competición europea porque "todavía es pronto" y porque "nunca había visto un elenco como este de rivales tan complicado".

HABLA DE LUIS GARCÍA PLAZA // Respecto al nuevo técnico, Luis García Plaza, Llaneza ha comentado que "no ha dado tiempo todavía a ver grandes cambios ya que llegó el pasado martes y el jueves ya tenía partido", pero ha añadido que "poco a poco irá conociendo mejor a la plantilla y sus características".