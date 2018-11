Llaneza: "Quien diga que en el Villarreal no hay ambición debe ir al psicólogo"

José Manuel Llaneza defiende a capa y espada al actual Villarreal. Quizá los resultados no estén acompañando —«la situación deportiva es la que es», reconoce—, pero a nivel institucional y financiero el vicepresidente ve al club «como nunca». Un cuarto de siglo en la primera línea —llegó a la entidad grogueta en 1993— permiten a Llaneza hacer un diagnóstico de la situación actual que no se corresponde con las posibilidades reales de una plantilla y un cuerpo técnico en los que hay plena confianza. «No hay nerviosismo dentro del club, sino seguridad de que se han hecho las cosas bien. Hay un gran equipo y las cosas, más pronto o más tarde, saldrán adelante», señala.

Para el veterano directivo, el hecho de que el Submarino se encuentre en estos momentos a un solo punto de la zona de descenso es circunstancial y no refleja los méritos reales del equipo. «Salvo el día del Espanyol, en el que estuvimos muy mal, y alguna media parte concreta, el Villarreal ha merecido mucho más de lo que ha obtenido», analiza Llaneza, que está convencido de que el primer partido tras el último parón por las fechas FIFA puede significar «el inicio de otra historia».

Para ello, el vicepresidente pide «con humildad» el máximo apoyo este próximo domingo en el encuentro ante el Betis, «una cita muy importante». «Debemos dejar los silbidos para el final, y si puede ser que no hagan falta. Debemos ser esa familia que aporta cuando uno de sus miembros necesita apoyo», pide Llaneza a una afición que, a nivel de abonados, siempre ha respondido. «Tener 11.000 socios de Vila-real es un porcentaje que no tiene ningún club en el mundo», destaca.

AMBICIOSO, PERO REALISTA

Llaneza también sale al paso de quienes puedan acusar al Villarreal de falta de ambición a la hora de refrendar con la búsqueda de títulos su notable trayectoria desde su irrupción en la élite del fútbol español. «El que diga que el club no tiene ambición, que la familia Roig no tiene ambición, debería ir al psicólogo». «Hay que tener los pies en el suelo. No somos un Barça, un Madrid, un Arsenal... pero si no tener ambición es presentar un presupuesto de más de 100 millones de euros, que baje Dios y lo vea. Lo que ocurre es que las diferencias son tan grandes que aumentar en 50 millones más el presupuesto no haría nada, estaríamos igual», explica.

Por último, Llaneza ve difícil acudir al mercado de invierno —ventana «en la que casi nunca hemos acertado», asume— para reforzar la plantilla, «a no ser que salga algo que se ajuste económica y deportivamente a lo que queremos», puntualiza. Como apuntó Mediterráneo, Calleja ha pedido como prioridad un mediocentro de despliegue físico.