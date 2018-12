Luis García: "Cada partido de Liga lo debemos tomar como una final"

El entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, señaló en rueda de prensa que su equipo debe afrontar cada partido de Liga como una final para salir de la zona baja de la clasificación en la que se encuentran, empezando por el de este domingo en Huesca (18.30 horas). "La situación es jodida y tenemos que tomar la Liga como finales en cada partido, debemos ir al límite y hacerlo en cada partido", advirtió.

"Los jugadores deben seguir con ganas y esa alegría del partido de Europa --el 2-0 ante el Spartak y el pase a dieciseisavos de la Europa League como primero de grupo--, pero conscientes de la situación. Somos un gran club y un gran equipo, uno de los mejores de esta Liga, pero estamos a cuatro puntos de nuestro rival más cercano", apuntó.

Preguntado por las posibles variaciones que podría presentar en su once inicial ante el Huesca comentó que "no quiero hacer una revolución muy grande, pero sí meter gente de refresco que creo que nos puede ayudar". "Ellos llegarán más frescos, pero me sorprendería que eso sea una excusa, puedes jugar bien o mal, pero el cansancio se supera. Ellos irán al limite, pero nosotros debemos hacerlo igual o más aún", indicó.

Sobre el Huesca, el técnico del Villarreal aseguró que "son un equipo que merecen mucho más, no digo estar a la mitad de tabla pero mucho mejor también. Son un equipo rápido y agresivo en las contras, que presiona bien y que sale muy rápido. Por ello debemos estar atentos a eso. Les está costando como a nosotros en casa. Este partido es más complicado que el del Spartak, mucho más".