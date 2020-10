Moi Gómez: "El compromiso de este Villarreal es total, estamos en el buen camino"

Es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas de talento más infravalorados de LaLiga. Desde que regresara al Villarreal CF --club en el que se formó--, el pasado verano, Moi Gómez ha dejado bien claro al planeta fútbol que tiene calidad, velocidad, fortaleza física, mental y hechuras de jugador de nivel, apto para equipos del potencial del Submarino, es decir, de los que compiten cada ejercicio en Europa, pelean por alcanzar una final en Copa del Rey y buscan siempre la clasificación para competiciones europeas.

A sus 26 años, el jugador de Rojales (Alicante) tiene ante sí el año de su consagración en la entidad grogueta, tras ganarse la titularidad y la admiración de todos el pasado ejercicio.

Es más, con la llegada de Unai Emery al banquillo, el preparador Hondarribia ha seguido contando con él, por lo que el futbolista es sabedor de que debe darlo todo para seguir con el privilegio de la titularidad.



MEJORÍA Y COMPROMISO / El extremo del Villarreal es consciente de que el equipo no estuvo bien en el Camp Nou, en la derrota 4-0 frente al Barcelona, y por ello valora «el paso adelante de la plantilla ante el Alavés y especialmente en el Wanda». Moi Gómez reconoce que «el compromiso del equipo es total, estamos en el buen camino», insistiendo en «la buena imagen ofrecida en casa del Atlético de Madrid en el Metropolitano».

Sobre dicho compromiso, destaca la actitud del colectivo: «Sabíamos que en el Wanda tocaba sufrir, que deberíamos enfrentarnos a un rival que te complica en muchos momentos, por lo que estábamos preparados para ello y para competir de la mejor manera». «La plantilla muestra su implicación en cada partido y consideramos que esta es la línea a seguir, compitiendo a buen nivel ante equipos grandes como el Atlético, y en su propio estadio», añade.

Es más, para Moi Gómez el Villarreal fue, en el Wanda Metropolitano, «un equipo serio atrás, muy sólido y contundente», que incluso pudo marcar en algún momento del choque, si bien insiste en que «pese a no ganar estuvimos a muy buen nivel».

El futbolista alicantino considera que ahora, con el parón de la competición por la ventana FIFA por los partidos de selecciones, toca recuperar fuerzas, pero que deben «seguir trabajando para ser igual de competitivos e incluso mejorar en ataque». «Llega una semana diferente, en la que podemos recuperar, pero conscientes de que no hay que bajar la guardia ni relajarse», apunta.



LA CONFIANZA DEL MÍSTER / Incluso se muestra «muy satisfecho» por el respaldo de Unai Emery. «Hasta el momento me quedo con la confianza que me ha dado el técnico y con poder ayudar al equipo desde el inicio, por lo que voy a intentar devolvérselo en el campo y dar lo mejor de mí», argumenta respecto a su aportación en los primeros compases de la temporada.

Un Moi Gómez que está muy implicado e ilusionado «ante una temporada en la que esperamos hacer cosas importantes en las tres competiciones», concluye.