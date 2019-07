Moi Gómez: "Mi sueño siempre ha sido volver al Villarreal, porque es mi casa"

Moi Gómez ha visto cumplido un sueño, regresar a la que fue su casa durante ocho temporadas, desde bien jovencito. El excanterano amarillo, que llega procedente del Sporting de Gijón pero tras estar cedido año y medio en el Huesca, ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Villarreal CF, club por el que ha firmado por las próximas cuatro campañas. "Quería agradecer a Fernando --por Roig Negueroles-- su confianza por haberme traído. Esta es mi casa. Llegué con 11 años. Me han criado como a un hijo. Tanto mi familia como yo estamos contentos de estar aquí", ha confesado abiertamente.

El atacante, que ha sido presentado en sociedad por el consejero delegado del Submarino, Roig Negueroles, no ha ocultado que nunca perdió la ilusión por regresar a Miralcamp. "Mi sueño siempre ha sido volver al Villarreal. He trabajado muy duro para estar aquí. Y estoy muy contento", ha insistido, añadiendo que era consciente de que antes "me faltaba experiencia y madurez, pero he ganado en eso paso a paso en el fútbol".

"Ahora soy un jugador mucho más maduro y experimentado, y toda esa experiencia la pondré al servicio del equipo", ha argumentado.

En el club de toda su vida, ya que llegó con 11 años

Ha insistido el alicantino en que "el Villarreal es el club de mi vida". El futbolista de Rojales es una persona agradecida: "Este club es el que me lo ha dado todo. Siempre lo he seguido aún estando en otros equipos y sufrí con ellos el pasado año, ya que fue una temporada dura, pero con trabajo se logró sacar".

Ahora considera que "el objetivo lo marcará el partido a partido. Pero este club es ambicioso y quiere estar en la parte alta de la tabla, seguro. Y pelearemos por ello".

Moi Gómez ha confesado que llega para darlo todo por y para esta entidad tan importante para el en lo sentimental. "Volver al Villarreal para mí significa mucho. Estoy muy orgulloso y agradecido por la confianza que han depositado en mí", ha opinado, recalcando que "vengo a dar mucho trabajo y esfuerzo. Ojalá colectivamente sea una temporada buena y podamos darle al club las máximas alegrías posibles".

Sobre su posición en el campo, jugará "donde diga el entrenador". "Javi (Calleja) me dio la enhorabuena por mi vuelta aquí. Me aplicaré en la posición que considere el míster, soy un atacante polivalente que puedo actuar en cualquier posición, incluso del centro del campo. Voy a luchar por dar lo mejor de mí", ha finalizado.