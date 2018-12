Morlanes saca la batuta en el Villarreal

Dos lesiones han frenado su proyección, en especial la de hace dos temporadas cuando se dañó los ligamentos. La más reciente, que duró un mes y medio, privó al actual Submarino de uno de los futbolistas de mayor talento de la plantilla. Por fortuna para Javi Calleja y para el Villarreal CF, Manu Morlanes reapareció el pasado domingo ante el Real Betis, reemplazando a un enfermo Trigueros. Un regreso que se refrendó el pasado jueves, en Europa League, donde el mediocentro dio un recital ante el Rangers.

El joven centrocampista aragonés de tan solo 19 años (Zaragoza, 12 de enero de 1999) sacó a relucir la batuta de la calidad, la distribución de juego y la precisión en el pase. Y nada menos que en un estadio de leyenda como Ibrox Park, con más de 50.000 espectadores en sus gradas, liderando al equipo en la medular junto a Santi Cáseres, los dos mejores del partido con Santi Cazorla, que entró a la hora de juego.

Un Morlanes que considera buena la actuación amarilla en Escocia. «Ante el Rangers el equipo dio un paso adelante. Generamos numerosas ocasiones y el portero fue su mejor hombre», opina, dejando claro que para él «fue una lástima» no ganar.

«No pudo ser, pero lo más importante es que seguimos dependiendo de nosotros mismos cara al último partido de la fase de grupos, que será donde certifiquemos el pase», destaca.

APRUEBA EN TIERRA HOSTIL / Uno de los aspectos que más llamó la actuación fue su temple pese a jugar en un estadio con una presión ambiental asfixiante. «Es bonito jugar en escenarios como Ibrox y a un futbolista no debe asustarle, sino todo lo contrario, te motiva más. Y para mí se hace todo más fácil gracias a la ayuda de mis compañeros», explica.

Para el joven mediocentro, «la verdad que el ambiente fue ensordecedor y es donde los jugadores deben dar un paso al frente». «Hicimos todos un gran esfuerzo y el sacrificio se tradujo en buen juego y ocasiones, aunque no en goles. El equipo supo estar a la altura del escenario», apostilla.

Sin duda, el triunfo habría aumentado la moral del Submarino. «Fue una lástima no haber conseguido la victoria, lo que nos hubiera dado un plus de motivación bastante grande, pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque hicimos las cosas bien y, sobre todo, reitero que dependemos de nosotros mismos, que es lo más importante», puntualiza.

DEPENDEN DE ELLOS / Y en cuanto al futuro europeo, tiene claro que precisarán de la afición para pasar: «Está siendo un grupo bastante parejo, como muchos otros. Y por supuesto que necesitaremos en la última jornada el apoyo de nuestros público para conseguir la clasificación».

LA FALTA DE GOL / Uno de los pocos peros que se puede poner al equipo ante el Rangers fue la falta de gol, aunque para Morlanes no es grave. «El problema sería si no generáramos ocasiones. Por fortuna, creamos mucho peligro y unos días entrarán y otros no. Pero tenemos la suerte de contar con grandes delanteros que harán que el balón entre en otros partidos, estoy seguro», argumenta el de Zaragoza.

LOS ELOGIOS DE CALLEJA / Tras su brillante actuación del jueves, el maño recibió grandes los elogios de Calleja, uno de sus valedores. «La verdad es que todas las palabras buenas que digan sobre uno son positivas, pero yo no me relajo. Tengo claro que hay que trabajar día a día, ya que esto es muy difícil y muy largo. El fútbol de élite no da tregua», confiesa abiertamente el futbolista.

Incluso no oculta sentirse cómodo en el equipo, una vez superadas las lesiones. «Cada vez me siento más cómodo y suelto en el campo. Por fortuna para mí los malos momentos quedaron atrás. Las lesiones nunca vienen bien, pero como siempre digo, cuando el míster crea oportuno que tengo que jugar, intentaré dar lo mejor de mí para responder de diez», indica.

De hecho, su personalidad y liderazgo en el centro del campo junto a Cáseres y Trigueros, en el primer acto ante el Rangers, y con Cazorla, en el segundo, no pasaron inadvertidas para Calleja, que aplaudió su participación y dijo que está llamado a ganarse un puesto o a ser protagonista.

A GANAR EN ‘CAN BARÇA’ / Sin apenas tiempo para el descanso, el Villarreal se medirá mañana a domicilio al Barcelona, una dura piedra de toque. Sobre si será titular en el Camp Nou, el joven lo tiene claro. «Yo estoy dispuesto, pero será lo que el míster decida, no hay otra», sostiene.

«Estoy aquí para ayudar y tengo claro que mi equipo es el filial, pero evidentemente estoy encantado de poder subir al primer equipo cuando el míster lo desee. Tenemos una plantilla amplia y seguro que el que juegue lo hará bien», expone el groguet.

CON PERSONALIDAD / Incluso aboga por dejar de hablar de individualidades y pensar en grande. «Ahora debemos centrarnos en el partido del Camp Nou. Un duelo ante uno de los mejores equipos del mundo, ¿qué más se puede pedir?», comenta un talentoso jugador que es ambicioso: «Nosotros no le tememos a nada e iremos a Barcelona a hacer nuestro partido. Y por qué no soñar, y por qué no pensar en ganar».