No te pierdas las canciones de Manusaurio, el "speaker secreto" del Villarreal

21 de mayo de 2017. El Villarreal confirma en Mestalla la clasificación para Europa League y en la celebración grogueta, un aficionado se coló en el césped del estadio valencianista (imagen inferior). ¿Quién es ese hombre? Se preguntaban quienes veían la curiosa estampa. La respuesta: Manu Moreno ‘Manusaurio’, un aficionado amarillo de Cuenca ‘apadrinado’ por el vestuario amarillo, al que envía vídeos motivacionales antes de cada partido desde hace dos años. Como muestra del afecto que le profesan los jugadores, estuvo recientemente en Turquía visitando a Soldado y también viajó a Italia invitado por Gonzalo Rodríguez.

La pasión por el Submarino de Manusaurio, como se conoce a este célebre ‘groguet’, viene de lejos. “Mi abuelo me hizo del Madrid, pero cuando se fueron Hierro y Del Bosque me desencanté. Me fui aficionando al Villarreal y cuando Riquelme falló el fatídico penalti contra el Arsenal lloré desconsoladamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi equipo es el Villarreal, el amor de mi vida”, confiesa.

Vídeos a la carta

Recuerda Manu que su primer vídeo lo envió hace dos temporadas en un Villarreal-Steaua: “Se lo pasé a Bruno con la intención de animar a los jugadores y al campo, que a veces es un poco silencioso, y les gustó mucho. La mayoría de los futbolistas me dieron la enhorabuena, me dijeron que se lo habían puesto antes de empezar”. Fue así como este modus operandi se convirtió en una tradición: “Los vídeos constan de una arenga y una canción dedicada para cada uno. Me dijeron que Calleja el día que jugamos contra el Olympique de Lyon se lo puso en la charla técnica”.

No esconde Manusario que a día de hoy siente “presión ante tanta expectación en el vestuario. Ha sido un boom y me consideran el speaker secreto del equipo”. Afirma este conquense que “los jugadores se conocen de memoria las canciones y las cantan en comidas de equipo. Hace unos días fui a ver a Cheryhsev a Valencia y lo primero que hizo al verme fue cantarme una”.

Todos los integrantes del Villarreal desde la temporada 16/17 tienen su propio vídeo personalizado (en el vídeo que acompaña la noticia tienen algunos de ellos), y aunque muchos, como se puede comprobar, los graba en el coche, los escenarios son distintos a la hora de grabar sus contenidos motivacionales: “Lo ruedo en un taller de chapa y pintura, en mi casa, un lavadero, un vertedero… Intento que tenga un mensaje metafórico y como veo que lo valoran, me reconforta”, afirma Manusaurio, que viene siempre que puede a Vila-real y grabó la pasada temporada junto a Álvaro y Jaume Costa.

Asegura Manu Moreno que su sueño es “trabajar algún día en el Villarreal de forma oficial” y pese a ser tan querido en el vestuario no esconde su predilección por Bruno Soriano: “Lo está pasando muy mal porque ama al Villarreal, lo da todo por el club y no ve la luz al final del túnel”. También lamenta este ‘groguet’ las recientes salidas de Cheryshev y Soriano: “Son dos pedazo de jugadores y los han regalado. Lo he visto muy mal”. Sí defiende el seguidor que el conjunto amarillo levantará el vuelo en la presente campaña: “Hay que darle tiempo a Luis García. La gente se queja mucho y lo que menos se necesitan ahora son las críticas”.