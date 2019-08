Ontiveros: "Estoy muy feliz por este nuevo reto

El nuevo centrocampista marbellí del Villarreal CF, Javi Ontiveros, se ha mostrado muy satisfecho en su presentación como futbolista del Submarino. “Ha sido una operación complicada, pero lo importante ha sido venir. Estoy feliz por este nuevo reto en mi carrera. Espero dar mi mejor versión para el equipo”, ha comentado.

Ontiveros llega a Vila-real procedente del Málaga CF. “Ha sido un verano muy largo. Al final, la espera ha valido la pena. Me dijeron que se iba a hacer, pero se dilató en el tiempo. Estaba un poco nervioso, pero al final se hizo y estamos todos felices”, ha señalado.

Según el extremo, su intención siempre fue recalar en el Submarino: “No dudé. Sabía que la operación iba a hacerse tarde o temprano. Estoy centrado ya en ayudar al equipo. El Villarreal me ha transmitido mucha confianza y espero devolvérsela en el terreno de juego”, ha aseverado.

Para el habilidoso jugador, el equipo de Calleja es perfecto para su fútbol: “El Villarreal es un equipo que juega muy bien al fútbol. Desde el primer momento mi intención fue fichar por el Villarreal. Estoy a disposición del míster para cuando me necesite. El vestuario está muy unido. Mis compañeros me han dado la enhorabuena y me han dicho que me ayudarán en lo que necesite”, ha asegurado.

El marbellí ha destacado que la competencia dentro del equipo será sana: “Hay buena competencia e intentaré luchar para llevar al equipo lo más alto posible en la clasificación. La temporada pasada fue bastante buena. Intentaré ahora hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo".

Roig Negueroles: “Ontiveros nos va a aportar mucho”

El encargado de dar la bienvenida oficialmente a Ontiveros ha sido el consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, que ha lamentado que el fichaje se retrasara: “La operación se ha dilatado, pero finalmente está aquí. Nos hubiera gustado que hubiese hecho pretemporada con el equipo, pero no pudo ser. Es un jugador joven, con talento y estamos seguros que va a aportar mucho al equipo. Va a ser una relación fructífera para los próximos 5 años y ojalá que sean muchos más”.

En cuanto al inicio liguero, Roig Negueroles ha analizado el choque ante el Granada: “A todos nos hubiese gustado empezar ganando. Ante el Granada fue un partido extraño. No supimos defender un resultado positivo. Por lo menos tenemos un punto más que el año pasado”.