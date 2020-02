Calleja valora la 'rajada' de Funes Mori en Argentina

Javier Calleja ha comparecido ante los medios este viernes para valorar el próximo compromiso del Villarreal en la Liga, este domingo (14.00 horas) ante el Athletic en San Mamés, y en el que el técnico y sus jugadores buscarán "una victoria que nos acerque un poco más al objetivo", que no es otro que acabar la temporada en plazas europeas.

Sin embargo, Calleja también ha tenido que hacer frente tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las declaraciones de Ramiro Funes Mori a FOX Sports, el pasado miércoles, en las que el central argentino señaló que buscará una salida si sigue sin tener protagonismo en el equipo. "Prefiero tratar estas cuestiones en privado. El jugador hace una manifestación de su descontento en su país. Las declaraciones quizás no han sido lo más afortunadas que nos hubiera gustado a todos", explicó el preparador amarillo.

En principio, Calleja no se ha planteado 'castigar' al defensa argentino: "El problema es si bajas los brazos o no hay compromiso". "Yo me fío del trabajo y del día a día y el resto son aspectos del fútbol que hay que intentar controlar. El jugador debe seguir una línea para hablar en el campo y no fuera de él", concluyó el técnico.