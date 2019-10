Pau sobre su renovación hasta el 2024 con el Villarreal: "Es un paso muy importante"

El defensa Pau Francisco Torres, recién renovado hasta 2024 con el Villarreal, ha afirmado este jueves que esta ampliación de contrato es "un paso muy importante para mi carrera". El canterano se ha ganado la titularidad en la defensa del primer equipo, formando pareja con Raúl Albiol, tras una cesión fructífera en el Málaga la pasada campaña. "Este es el club de mi vida y esto es por lo que he luchado", ha asegurado Pau. "Estoy muy agradecido por la confianza y espero estar muchos años aquí y dar un gran rendimiento", ha añadido en el acto oficial de su renovación. "Es mi primera temporada en Primera División y está yendo todo muy rápido, pero es buena señal", ha apuntado.

#VillarrealTV 🎥 | ¡Vaya forma de empezar el entrenamiento ⚽! Los compañeros le han dado una 'cariñosa' enhorabuena a @pauttorres por su renovación con el #Villarreal 😁😄. pic.twitter.com/0frJdsdMvK — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 3, 2019

Pau ha pasado por todas las categorías inferiores del club y agradece toda la confianza depositada en su desarrollo. "El Villarreal tiene una cantera potente. Yo soy fruto del sueño que la familia Roig y Llaneza tuvieron hace mucho tiempo. El club es como una familia y me siento muy feliz por estar en el primer equipo", ha asegurado. "Sigo viviendo en Vila-real, cerca de mi familia y amigos. Eso me hace el día a día más fácil y para mí es un privilegio sentirme querido por la gente de mi pueblo", ha señalado el canterano, quien ha agradecido a Bruno Soriano, referente y compañero, su "gran ayuda diaria": "Siempre me da buenos consejos".

LOS ELOGIOS DEL CONSEJERO DELEGADO

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles ha remarcado que "la renovación de Pau era necesaria y merecida. Es un caso especial porque Pau lleva en el club desde los cinco años y es del pueblo, va a ser un referente en el Villarreal y en el fútbol español". "Ojalá sigamos juntos toda la vida", ha añadido Roig Negueroles, aunque reconoce que "la longevidad cada día es más complicada en el mundo del fútbol".